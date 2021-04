Eligen presidente en Ecuador y Perú

Ecuador y Perú van a las urnas este domingo para elegir presidente, en unas elecciones marcadas por el desencanto de la población y la crisis sanitaria por la pandemia de coronavirus.

En Ecuador, país que soporta una nueva y profunda crisis económica provocada por la irrupción del Covid-19, tendrá lugar un balotaje que polariza a la gente entre correistas y anticorreistas.

Se medirán Andrés Arauz, de Unión por la Esperanza, apoyado por el expresidente Rafael Correa, y el centroderechista Guillermo Lasso, del movimiento Creando Oportunidades, que se postula por tercera vez a la presidencia.

Con una campaña política limitada por las restricciones del coronavirus, los candidatos se han enganchado a las redes sociales para tratar de conquistar al votante menos ideológico, cuyo desencanto se ha profundizado por la crisis actual.

Arauz, quien tiene una leve ventaja según los sondeos, se muestra triunfalista. “Estamos a puertas de la victoria”, aseguró este jueves. Sin embargo, los encuestadores señalan que el banquero Lasso ha logrado remontar la desventaja de 13 puntos con la que partió tras la primera vuelta, en la que Arauz se adjudicó el 32,72% de los sufragios frente a 19,74% del candidato de centroderecha.

Hay un alto número de indecisos que en la primera vuelta votaron por Yaku Pérez (19,39 %) y Xavier Hervás (15,68 %), ambos de la izquierda pero también anticorreístas.

Sin favoritos en Perú

Los peruanos han visto pasar cuatro presidentes desde 2018 y este domingo eligen un nuevo mandatario en medio de cifras récord de contagios y muertos por coronavirus, tras una campaña atípica con 18 candidatos y ningún favorito.

Los aspirantes cerraron sus campañas el jueves en busca de los últimos votos con coloridos y bulliciosos mitines con cientos de seguidores amontonados, mientras la segunda ola de la pandemia no da tregua.

Ningún postulante supera el 10% de la intención de voto, según los últimos sondeos, y siete tienen posibilidades de pasar a la segunda vuelta prevista para el 6 de junio. Estos últimos son el exlegislador Yonhy Lescano (centroderecha), la antropóloga Verónika Mendoza (izquierda), el economista Hernando de Soto (derecha), Keiko Fujimori (derecha populista), el exfutbolista George Forsyth (centroderecha), el maestro y sindicalista Pedro Castillo (izquierda radical) y el empresario Rafael López Aliaga (ultraderecha).

Las regionales en Bolivia

Bolivia irá a una segunda vuelta para elegir gobernadores y alcaldes y el oficialista Movimiento al Socialismo intenta no perder distritos ante una oposición que fue creciendo en el último mes. Se trata de La Paz, Chuquisaca, Tarija y Pando, distritos en los cuales los candidatos no pasaron el 40% de los votos y no consiguieron una diferencia mayor a los 10 puntos sobre el segundo.