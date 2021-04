El adiós al príncipe Felipe

La prensa británica fue unánime al rendir un sentido homenaje al príncipe Felipe, que falleció a los 99 años después de pasar más de siete décadas al lado de la reina Isabel II. Muchos títulos subrayan la longevidad de esta pareja atípica, en la que el príncipe consorte era el "apoyo indispensable" de la reina, según The Times y The Guardian, o su "roca", según The Daily Star. Para este diario, Felipe era también quien "hacía reír a Lilibet", el apodo cariñoso con el que se refería a su esposa Isabel.

En Escocia, el periódico The Press and Journal elogió la figura de quien fue también duque de Edimburgo, con una foto antigua de la pareja real y sus hijos vestidos con los trajes tradicionales.

Los diarios Daily Mirror y Daily Mail, que siempre tienen posiciones ideológicas opuestas, publicaron una foto casi idéntica: una imagen de la pareja y el título "Adiós mi bien amado".

"Lloramos todos con usted", dice el amarillista The Sun, dirigiéndose a la reina y publicando en su portada una fotografía de la boda de la pareja, en 1947."Qué vida extraordinaria. Qué servicio heroico y ejemplar dio a su reina y a su país. Qué personaje", dice el diario.

Otros medios subrayan su vida "al servicio" de la corona, como por ejemplo el Evening Standard o el Daily Telegraph, que despide al "servidor más leal de Gran Bretaña". El Daily Express elogia al "duque indomable" y subraya la "profunda tristeza" de la reina.

El Financial Times es uno de los pocos medios de comunicación que no dedica su primera página por completo a la desaparición del duque. La única nota discordante fue publicada por el Morning Star, diario de izquierda que nunca esconde su oposición a la monarquía y que publica un editorial titulado: "Felipe encarnaba la presunción sin sentido de un patriotismo sucedáneo".