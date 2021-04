Preocupa el aumento de casos en Sudamérica y hay récord en Asia

La directora de la OPS, Carissa Etienne, dijo en conferencia de prensa que "Las infecciones por Covid-19 continúan aumentando en las Américas", y agregó "pero en ningún lugar las infecciones son tan preocupantes como en Sudamérica, donde los casos aumentan en casi todos los países".

En la última semana, los afectados se duplicaron en zonas de Bolivia y Colombia, Brasil superó su marca más alta de muertes, Perú y Ecuador están cerca de colmar la capacidad de sus Unidades de Cuidados Intensivos y Uruguay se convirtió en el país con la mayor tasa de contagio del mundo.

Por supuesto que la peor situación es la de Brasil, no solo porque -detrás de EEUU- tiene más casos y muertos a nivel global (más de 13,1 millones de contagios y 337.000 decesos), sino porque sus números no mejoran y el presidente Jair Bolsonaro rechaza un cambio en sus políticas.

La Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz), el principal instituto de investigación brasileño, advirtió que el coronavirus "permanece en circulación intensa en todo el país" y advirtió que los confinamientos son una receta imprescindible, pero un rato antes Bolsonaro había sido tajante en un acto en Santa Catarina: "No habrá un "lockdown" (cierre) nacional".

Uruguay, con apenas 3,4 millones de habitantes, contabiliza 123.000 infecciones, el 3,6% de su población, y registra un promedio semanal de casos con tendencia a la alza, por lo que está prácticamente descartado el regreso a las clases presenciales que debía operar el próximo lunes.