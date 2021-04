Brasil detectó una nueva variante del coronavirus

En medio de la alarmante situación sanitaria que atraviesa el país ante el aumento de casos y muertos por coronavirus, científicos brasileños detectaron una nueva variante del covid-19 en Belo Horizonte y la Región Metropolitana.

Según lo indicado por las autoridades, esta nueva cepa presenta una combinación de 18 mutaciones. Algunas de ellas compartidas con las variantes brasileñas P1 (originada en Manaos) y P2 (Río de Janeiro), así como con la sudafricana y la británica.

La nueva variante fue descubierta por el Laboratorio de Biología Integrativa del Instituto de Ciencias Biológicas de la Universidad Federal de Minas Gerais y por el Sector de Investigación y Desarrollo del Grupo Pardini, en colaboración con el Laboratorio de Virología Molecular de la Universidad Federal de Río de Janeiro y el Ayuntamiento de Belo Horizonte.

La aparición de esta variante aumenta las preocupaciones de las autoridades, ya que todas esas cepas han demostrado ser más infecciosas y agresivas que la original. El virólogo de la Ufmg, Renato Santana, explicó que si bien es pronto para saber si esta nueva variante es más transmisible, ya se sabe que tiene mutaciones ya descritas en otras cepas que han provocado un mayor riesgo de muerte, de acuerdo con lo reportado por G1.

“Recientemente, se ha demostrado que la variante del Reino Unido, por ejemplo, está asociada a un mayor riesgo de muerte en un 60%. Es muy preocupante la variante P.1 de Manaos, y también esta nueva variante que estamos identificando ahora, porque tienen mutaciones en las mismas regiones que la del Reino Unido. Puede ser que algunas de estas variantes estén asociadas al aumento de casos graves que estamos observando en todo el país”, señaló el especialista.

Los dos genomas están en muestras recogidas los días 27 y 28 de febrero de 2021. Por el momento, no hay evidencias de ninguna conexión entre ellos.

Según el virólogo, al parecer las personas infectadas por la nueva variante no realizaron viajes internacionales ni tuvieron conexión con otros estados. No obstante, todavía es necesario realizar nuevos estudios para determinar exactamente cuándo y dónde apareció.

Ante la grave situación que atraviesa Brasil -segundo país más afectado por la pandemia a nivel mundial-, los científicos locales ya habían advertido que era probable que surgieran nuevas cepas del coronavirus.

Santana señaló que también hay que investigar los posibles impactos de la nueva variante en la capacidad de inmunización de las vacunas que se están aplicando en Brasil: “Tiene cambios en las mismas regiones importantes que son identificadas por los anticuerpos neutralizantes producidos por la vacuna. Pero aún es demasiado pronto para saber si tiene alguna repercusión en la eficacia de las vacunas”.