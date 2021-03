Tras quejas de algunos países, la UE flexibiliza su mecanismo de reparto de vacunas

La conducción de la Unión Europea (UE) debió salir este sábado a calmar el creciente descontento entre sus miembros por la distribución de las vacunas contra el coronavirus y habilitó dar "flexibilidad" a la propuesta de la Comisión sobre el reparto de manera prorrateada, de acuerdo a la situación epidemiológica en cada nación.



"Dependerá de los Estados miembros llegar a un acuerdo si quieren volver al prorrateo", señaló el Ejecutivo comunitario en un comunicado, en el que recuerda la metodología para la distribución de los sueros.



"Los Estados han decidido comenzar con la propuesta de la Comisión agregando flexibilidad que permita acordar una distribución diferente, tomando en consideración la situación epidemiológica y las necesidades de vacunación de los países", explica el texto, reportado por la agencia DPA.



La decisión es en respuesta a las críticas de este viernes del canciller austriaco, Sebastian Kurz, que reclamó una distribución justa entre 27 pero, sobre todo, al pedido de cinco países del bloque para promover una cumbre para debatir sobre las "enormes disparidades" existentes en el reparto. Austria, República Checa, Eslovenia, Bulgaria y Letonia elevaron una carta con quejas por la política europea en la entrega de inoculantes, situación agravada por los nuevos retrasos que admitió AstraZeneca.







Con la nueva decisión de la UE, si un Estado decide no tomar su asignación prorrateada, las dosis se redistribuyen entre los otros Estados afectados.



Los Estados miembros usaron este sistema para cambiar la asignación prorrateada propuesta por la comisión para los seis acuerdos de compra anticipada realizados. La UE recibirá cuatro millones de dosis adicionales de la vacuna contra el covid-19 desarrollada por BioNTech/Pfizer durante las próximas dos semanas y destinadas a las zonas más afectadas, dijo días atrás la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.



La entrega, además de los suministros ya acordados por el fabricante de la vacuna, "ayudará a los Estados miembros en sus esfuerzos por controlar la propagación de nuevas variantes" del virus" señaló Von der Leyen en un comunicado.



Austria, República Checa, Eslovenia, Bulgaria y Letonia habían reclamado mismo una cumbre para sobre las "enormes disparidades" en la distribución, un cuadro que no hace más que desnudar las dificultades en la provisión de fármacos.



Este viernes, el austríaco Kurz había acusado a algunos Estados miembros de la UE, sin nombrarlos, de haber cerrado de forma secreta "contratos" con laboratorios farmacéuticos. Kurz y representantes de los otros cuatro países enviaron una carta a Von der Leyen, y al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, alegando que "el suministro de dosis de vacuna por las compañías farmacéuticas a los países de la UE no se hace de forma equitativa".

