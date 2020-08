Donald Trump será el candidato

Donald Trump estará en su salsa a partir de hoy, como estrella absoluta de la Convención Republicana, que lo nominará oficialmente para competir por un segundo mandato en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre en EE.UU.

Forzado por la pandemia a realizar un cónclave partidario casi enteramente virtual, el magnate no tendrá las multitudes electrizantes que adora. Pero aprovechará cada momento de estas cuatro noches para desplegar toda la artillería contra su rival Joe Biden, que acaba de ser investido en la cita cuatrienal del Partido Demócrata.

“Soy el único que se interpone entre el sueño americano y la anarquía, la locura y el caos totales”, dijo Trump el viernes ante el Council of National Policy, un grupo de activistas conservadores. “Me avergüenza un poco decir ‘Soy el único’. Pero no hay otra forma. Tenemos que ganar las elecciones. Soy el indicado”, aseguró, en medio de gritos de “¡USA, USA, USA!”.

A diferencia de Biden, un veterano político de 77 años que realiza su campaña a la Casa Blanca sin moverse de Wilmington, la ciudad en el estado de Delaware donde reside, debido a la pandemia, Trump, de 74, no dejó de viajar por todo el país los últimos días.

Hoy estará presente en el Convention Center que acogerá la reducida convención en Charlotte Carolina del Norte. Entonces, 300 delegados de los 50 estados del país harán la votación nominal para designarlo. Y el jueves pronunciará su discurso de aceptación desde los jardines de la Casa Blanca.