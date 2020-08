La Justicia colombiana ordenó la prisión domiciliaria de Uribe

La Corte Suprema de Justicia de Colombia dictó ayer la detención domiciliaria preventiva del senador y expresidente Álvaro Uribe por los delitos de "fraude procesal" y "soborno".

La noticia fue confirmada por el mismo Uribe en su cuenta de Twitter: "La privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la Patria", dijo.

Uno de los magistrados de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema llamó al exgobernante para notificarle del arresto domiciliario.

La decisión del tribunal es un medida cautelar a la espera del juicio que deberá enfrentar el legislador por la investigación, iniciada en 2018, por su supuesto intento de manipulación del procesado Juan Guillermo Monsalve, un ex paramilitar que lo vinculó con la creación del bloque Metro de las Autodefensas -el más grande del país-, que operó en el departamento Antioquia, del que Uribe fue gobernador entre 1995 y 1997.

Poco después de conocerse la noticia de la orden de detención, el presidente Iván Duque defendió al exmandatario, al que calificó de "honorable".