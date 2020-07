EE.UU. fue acusado de sembrar discordia en el Mar de la China Meridional

China acusó ayer a Estados Unidos de tratar de sembrar la discordia entre Beijing y los países del Sudeste Asiático con los que tiene disputas por el Mar de la China Meridional, un día después de que Washington rechazara todos sus reclamos en estas aguas, un tema sensible para la potencia oriental.

“Estados Unidos no es un país directamente involucrado en las disputas. Sin embargo, ha seguido interfiriendo en el tema”, dijo la embajada china en Washington en su sitio web.

“Con el pretexto de preservar la estabilidad, está flexionando los músculos, provocando tensión e incitando a la confrontación en la región”, agregó.

En paralelo, el vocero de la Cancillería china, Zhao Lijian, reiteró la posición de su Gobierno y aseguró que China ha tenido jurisdicción efectiva sobre las islas, arrecifes y aguas del Mar de la China Meridional durante más de mil años.

Zhao criticó el envío frecuente de los Estados Unidos de “buques y aviones militares avanzados a gran escala” a las aguas.

“Estados Unidos es realmente un alborotador que socava la paz y la estabilidad regionales”, dijo el portavoz chino y aseguró que China no busca construir un imperio marítimo.

China reclama el 90% del Mar del Sur de China potencialmente rico en energía, pero Brunei, Malasia, Filipinas, Taiwán y Vietnam también reivindican partes de él, a través de las cuales pasa alrededor del 30% del comercio global.