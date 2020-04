Estados Unidos pronostica al menos 100.000 muertos por la pandemia

Los principales expertos del gobierno de Estados Unidos pronosticaron ayer que el saldo de muertos por coronavirus será, en el mejor de los casos, de entre 100.000 y 240.000 personas, por lo que el presidente Donald Trump advirtió que se vienen “dos semanas muy duras”.

El anuncio oficial se dio al final de una jornada en el que el país consolidó su lugar como el principal foco de contagio del mundo con más de 184.000 infectados y superó por primera vez a China, el país donde surgió la pandemia, en número de muertos.

Con más de 3.700 fallecidos, superó los 3.309 de China y quedó solo detrás de Italia y España, con 12.428 y 8.269, respectivamente.

En medio de este crecimiento dramático de la curva de contagio, Trump fue contundente al adelantar que los próximos días serán peores.

“Quiero que cada estadounidense se prepare para los días duros que vienen por delante. Vamos a atravesar dos semanas muy duras. Van a ser dos semanas muy pero muy dolorosas”, aseguró el mandatario en una conferencia de prensa, difundida por todos los medios nacionales.

Trump, quien ayer extendió por 30 días la recomendación a todos los habitantes de quedarse en sus casas, estuvo acompañado por los máximos expertos de su gobierno, el principal especialista de infectología, el doctor Anthony Fauci, y la mujer que coordina los esfuerzos federales, la doctora Deborah Birx.

Los dos expertos explicaron que según las proyecciones que hicieron sus equipos, si las recomendaciones y las medidas implementadas hasta ahora se cumplen, el saldo de muertos final podría ascender o superar los 100.000.

En cambio, advirtieron, si esto no sucede, los fallecidos podrían eventualmente escalar a un millón y medio o hasta 2,2 millones.

Hace días que Estados Unidos se convirtió en el foco principal de contagio en el mundo y el crecimiento exponencial de casos forzó al presidente Trump a comenzar a tomar medidas -en su mayoría económicas- y a reconocer que no podrá reabrir el país y reactivar la economía en dos semanas, como había prometido.

El epicentro de la pandemia en Estados Unidos está en Nueva York con más de 75.000 de los casos y cerca de la mitad de los muertos del país.

Horas antes del anuncio de la Casa Blanca, tanto el gobernador Andrew Cuomo como el alcalde neoyorquino, Bill de Blasio, habían coincidido en que lo peor está aún por venir.

“En cuanto a las semanas que viene, no nos engañemos, se pondrá peor antes que mejor”, aseguró De Blasio al canal NBC y agregó que el pico podría llegar recién en mayo.

Cuomo, en tanto, sostuvo que el pico de los contagios podría suceder en una semana o en tres semanas, según los pronósticos de su gobierno, informó la agencia de noticias EFE.