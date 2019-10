EE. UU. empieza a retirarse de Siria, pero advierte a Turquía

Estados Unidos empezó a retirar ayer sus tropas desde el noreste de Siria, en un giro de su política exterior en esta región que libera el camino a una anunciada ofensiva militar de Turquía contra las milicias kurdas que combatieron al Estado Islámico (EI), mientras crecen los temores sobre un resurgimiento yihadista en la zona.

Ante la lluvia de críticas que recibió la Casa Blanca, tanto dentro como fuera de EE. UU., el presidente Donald Trump buscó mostrarse imparcial en la confrontación entre Turquía y la minoría kurdo-siria y lanzó una amenaza a su aliado de la Otan.

“Como dije antes, si Turquía hace algo que yo, en mi gran e inigualable sabiduría, considero que está fuera de los límites, destruiré y aniquilaré totalmente la economía de Turquía”, prometió el mandatario en Twitter.

“¡Lo he hecho antes!”, agregó, en referencia al desplome de la lira turca, que en agosto perdió un 25% de su valor después de que EE. UU. convirtiera la liberación del misionero Andrew Brunson en una causa diplomática.

Horas antes, tras el anuncio de la retirada estadounidense, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, había celebrado la decisión de Trump y adelantó que su gobierno planea crear una “zona de seguridad”.

Ankara promueve hace tiempo la creación de una “zona segura” de 32 kilómetros a lo largo de la frontera, bajo control turco, para obligar al repliegue de la milicia siriokurda YPG, una de las fuerzas que encabezó, junto con EE.UU., la lucha contra el EI en el terreno.

Pese a esta alianza con su socio de la Otan, el gobierno turco considera a la milicia siriokurda como una “organización terrorista” que amenaza su seguridad nacional.

“Podemos entrar (en territorio sirio) de repente por la noche, porque no podemos aceptar la amenaza de organizaciones terroristas a nuestro país”, aseguró Erdogan antes de partir de viaje oficial a Serbia, donde permanecerá hasta mañana.

En el terreno, las FDS, la alianza de combatientes sirios árabes y de la milicia YPG, y el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, confirmaron el retiro de las fuerzas estadounidenses.

Asimismo, fuentes gubernamentales estadounidenses indicaron que el Pentágono le informó a los comandantes de las FSD que EE.UU. no los defenderá de una inminente ofensiva turca.

“Las fuerzas armadas de Estados Unidos no apoyarán ni estarán involucradas en la operación y las fuerzas de EE.UU, tras derrotar el ‘califato’ territorial de Isis, ya no estarán en las inmediaciones”, explicó el Pentágono en un comunicado.