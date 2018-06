Destituyeron a Rajoy y Pedro Sánchez es el nuevo presidente de España

En una extensa jornada, el Congreso español votó a favor la moción de censura en contra del ahora ex presidente Mariano Rajoy y el socialista Pedro Sánchez se convirtió inmediatamente en jefe de Gobierno. Fueron 180 diputados de los 350 que conforman la Cámara quienes decidieron correr del cargo al líder del Partido Popular (PP). La votación había sido promovida por el Psoe tras el fallo por corrupción en el caso Gürtel.

El respaldo de los cinco escaños del Partido Nacionalista Vasco (PNV) le dio a Sánchez 180 votos en el Congreso, cuatro bancas por encima de la mayoría absoluta de 176 necesaria para tomar el poder inmediatamente tras la votación.

Dos partidos independentistas catalanes, al igual que el izquierdista Podemos, otro pequeño grupo vasco y una formación de las islas Canarias también apoyaron la iniciativa de Sánchez, conformando una coalición amplia, diversa y letal para las ilusiones de continuidad de Rajoy.



El caso Gürtel

Rajoy caminaba por la cornisa desde el jueves pasado, cuando la Justicia condenó al PP por la mayor trama de corrupción jamás destapada en el país, conocida como el caso Gürtel, y que representó un flujo constante de millones de euros en negro a las arcas conservadoras.

Además de condenar a 29 personas a 351 años de prisión, entre ellas, una docena de ex dirigentes del PP, el fallo obligó al partido a pagar 245.492 euros como “partícipe a título lucrativo” de la trama de corrupción, y dio por probado que el PP tuvo una caja negra desde 1989.

La sentencia no sólo alentó la embestida del líder socialista. Los nacionalistas vascos habían votado el presupuesto que presentó Rajoy la semana pasada, pero tras la explosión definitiva del caso Gürtel le dieron vuelta la cara y se sumaron a Sánchez, que les prometió respetar ese presupuesto, que beneficia obras de infraestructura en el País Vasco.

Las palabras de Rajoy

Minutos antes de que se votara la moción de censura, el jefe del Gobierno felicitó al socialista Pedro Sánchez ante su inminente investidura como presidente y le deseó suerte en su mandato. “Ha sido un honor haber sido presidente del gobierno de España y dejar una España mejor de la que encontré”, dijo Rajoy en una breve intervención en la tribuna del Congreso de los Diputados a modo de despedida.

El todavía presidente pidió disculpas a las personas que se hayan sentido ofendidas durante su mandato y dio las gracias a su partido. “Ojalá mi sustituto pueda decir lo mismo en su día, se lo deseo por el bien de España”, añadió el político conservador, de 63 años. “Aceptaré como demócrata el resultado de la votación, pero no puedo compartir lo que se ha hecho”, dijo Rajoy.