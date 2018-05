España: el líder del Psoe confía en que ganará la moción de censura a Rajoy

El líder del Partido Socialista Obrero Español (Psoe), Pedro Sánchez, confía en que puede ganar la moción de censura al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con apoyo de Podemos, el PNV y los partidos independentistas. Aunque los socialistas no tenían ayer la confirmación de que contaban con el apoyo de los vascos y los catalanes, su información era “positiva” respecto al sentido del voto de estos partidos tras sus conversaciones. Tras el rechazo de Ciudadanos, Sánchez opta para sacar adelante la moción con los partidos que no quieren elecciones inmediatas y por eso en el debate no prevé anunciar la fecha en la que las convocaría.

En el discurso en el que Sánchez anunció su moción de censura contra Rajoy, el líder del Psoe propuso un Gobierno transitorio en solitario que convocaría elecciones “cuanto antes”. No concretó la fecha y esta seguirá, de momento, sin despejar, porque la intención del líder socialista es atraer el apoyo de formaciones que le han trasladado en sus conversaciones que no quieren elecciones inmediatas. Ni al PNV, ni a los independentistas catalanes les interesa en estos momentos que se convoquen comicios pronto por el miedo a que Ciudadanos los gane. Tampoco a Podemos le beneficiarían, tras la crisis del chalé y tras haber pedido elecciones inmediatas, ayer Pablo Iglesias defendió que su primera opción pasa por “un Gobierno plural y estable que pueda gobernar hasta 2020”.

El Psoe preferiría, como Ciudadanos, unas elecciones más pronto que tarde, toda vez que son conscientes de que con sólo 84 diputados de 350 sería muy difícil cualquier gobernabilidad. Los socialistas estaban dispuestos a que las elecciones se celebraran “este mismo año”, según fuentes de la dirección, y así se lo trasladó el secretario de Organización, José Luis Ábalos y al vicesecretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, en la reunión que mantuvieron ambos el martes. Ábalos ofreció consensuar la fecha de antemano, pero Ciudadanos lo rechazó porque sólo contempla que los socialistas retiren su moción y presenten otra con otro candidato que no fuera Sánchez, una opción inasumible para el Psoe

Sánchez llega al debate de la cuarta moción de censura de la democracia, la primera que él presenta, con optimismo por sus opciones de prosperar y porque está “ganada en la calle”, según confían en la cúpula. En la dirección socialista aguardan con expectativa los movimientos que pudiera hacer el PP para evitar que Sánchez llegue a La Moncloa.