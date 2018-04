Lula acelera la batalla judicial y presenta otros dos recursos ante la Corte

La defensa de Luiz Inácio Lula da Silva anunció que presentará otros dos recursos ante el Tribunal Supremo de Justicia de Brasil para continuar peleando por la libertad del ex presidente. Los abogados, que consideran al ex mandatario “un preso político”, dijeron tener “confianza” en que la Justicia puede revertir en breve no sólo la orden de prisión, sino también la propia condena.

Uno de los dos recursos será un nuevo hábeas corpus (otros anteriores para evitar su detención ya fracasaron), mientras que el otro será una acción de reclamo para suspender la encarcelación.

Por su parte, el Partido de los Trabajadores de Brasil (PT) aseguró que mantendrá la candidatura presidencial de Lula pese a su ingreso en prisión, y anunció al mismo el tiempo el traslado de su comando político a Curitiba, la ciudad donde el ex jefe de Estado purga cárcel por corrupción.

“Lula continúa siendo nuestra candidato a la presidencia de la república y su candidatura será registrada el día 15 de agosto, conforme a la legislación electoral”, señaló el PT en un comunicado. “La comisión ejecutiva nacional decidió que el comando político del partido quede instalado en Curitiba”, agregó el texto.

Lula fue encarcelado el sábado debido a una condena a 12 años por corrupción emitida en enero en el marco del caso “Lava Jato” (“Lavado de autos”). El ex presidente, de 72 años, niega los cargos y acusa a sus adversarios políticos de estar detrás del juicio para evitar su regreso al poder.

Lula ingresó en prisión el sábado en Curitiba, en el sur de Brasil, después de que la Corte Suprema rechazara un recurso de su defensa para suspender una posible orden de arresto hasta que la revisión del caso haya pasado por todas las instancias judiciales posibles.