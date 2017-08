El vicepresidente de EE. UU. comienza gira por la región

PRIMERA ESCALA EN COLOMBIA CON LA ATENCIÓN PUESTA EN VENEZUELA

La visita de Mike Pence se da luego de que Donald Trump dijera que no descarta una intervención militar en el país caribeño. El vicepresidente estará, además, en Argentina, Chile y Panamá.

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, inició ayer una gira latinoamericana que lo llevará a Colombia, Argentina, Chile y Panamá, la visita de mayor nivel a la región de la nueva administración estadounidense, y tras el anuncio del presidente Donald Trump de no descartar la “opción militar” en Venezuela.

“La situación en Venezuela demuestra la división entre el futuro y el pasado de América Latina”, indicó un alto funcionario de la Casa Blanca, quien pidió mantener el anonimato, en conferencia telefónica antes de iniciar el viaje.

“Colombia, Argentina, Chile y Panamá representan el futuro, el futuro de la libertad, la oportunidad, el comercio y el crecimiento, mientras que Venezuela va hacia el pasado de dictaduras y opresión”, agregó.

De este modo, Pence buscará remarcar el compromiso del Gobierno de Trump con Latinoamérica, y reforzar el esfuerzo multilateral para aislar a Venezuela, inmersa en una profunda crisis económica y con la reciente instauración de una Asamblea Nacional Constituyente que Washington considera “ilegítima”.

“Lo importante de estos cuatro países es que es un enfoque multilateral y regional. Hemos sido firmes tanto en palabras como en hechos contra el régimen de Maduro, y es importante sumar a otros en la región”, agregó el funcionario, quien destacó las varias rondas de sanciones económicas del Tesoro de EE. UU. a altos cargos venezolanos, entre ellos a Maduro.

Colombia, Argentina, Chile y Panamá fueron parte del grupo de 12 países que firmó la semana pasada la llamada Declaración de Lima, en la que afirman que no reconocerán ninguna decisión que tome la Constituyente venezolana y que no sea refrendada por el Parlamento de mayoría opositora, al que siguen considerando el único Poder Legislativo legítimo del país.

Por ello, el vicepresidente estadounidense “expresará a los cuatro (presidentes) el respaldo a las importantes reformas económicas en la región, y compartirá preocupación sobre el inquietante colapso de la democracia en Venezuela”.

Si bien Washington ha dado prioridad a los esfuerzos diplomáticos, la intempestiva sugerencia de la opción militar de Trump el viernes en una breve rueda de prensa en su club de golf de Bedminster (Nueva Jersey), donde pasa sus vacaciones de verano, ha generado dudas acerca del rumbo de EE. UU. Pence tendrá la complicada labor de equilibrar el énfasis político con el amago militar de Trump.

En la primera escala, el vicepresidente visitará Cartagena de Indias y Bogotá, y ofrecerá al presidente Juan Manuel Santos “el apoyo en los esfuerzos del país para encarar algunos serios desafíos para implementar sus acuerdos de paz”.