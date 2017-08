Rusia cree que es “muy alto” el riesgo de una guerra Corea del Norte - EE. UU.

“ESCALADA DIALÉCTICA”

“Considero que el riesgo (de enfrentamiento militar) es muy alto. Especialmente teniendo en cuenta la actual retórica: suenan claras amenazas del uso de la fuerza”, dijo este viernes el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.

El funcionario del gobierno de Vladimir Putin recordó que “Corea del Norte mantiene que tiene derecho a fabricar armas nucleares y que incluso ya las tiene”, pero dijo que Moscú está terminantemente en contra de eso. “Conocen nuestra postura: consideramos inaceptable que posea armas nucleares”, apuntó.

“Los comentarios sobre que hay que asestar un ataque preventivo a Corea del Norte y los afirmaciones desde Pyongyang de que hay que atacar la isla de Guam no cesan y eso es algo que nos preocupa mucho”, señaló. Luego, le envió un claro mensaje a Washington: “Cuando la situación desemboca prácticamente en una pelea, el que debe dar el primer paso para alejarse de esa peligrosa línea es el más fuerte, y listo”.

En los últimos días se han sucedido declaraciones cada vez más amenazantes por parte de Washington y Pyongyang, con Trump hablando de “fuego y furia” y Corea del Norte señalando que la isla de Guam, territorio estadounidense, era el posible objetivo de un ataque con misiles.

Quien también se refirió este viernes al conflicto creciente fue Angela Merkel. La canciller alemana afirmó que no ve una “solución militar” para la crisis en la península coreana, y añadió que la “escalada dialéctica” de los últimos días entre los presidentes de ambos países es una “respuesta equivocada”.

Merkel realizó estas declaraciones en una rueda de prensa en Berlín en la que abogó por elevar los esfuerzos diplomáticos en la ONU y especialmente con los países más implicados para avanzar hacia una solución en este asunto.

La mandataria dejó en claro la disposición alemana de trabajar estrechamente en la búsqueda de soluciones pacíficas y se desvinculó de cualquier aproximación militar a la crisis. En concreto, abogó por las soluciones multilaterales y por “cooperar estrechamente” con los países directamente involucrados, como “los Estados Unidos, China, Corea del Sur y Japón”.

En tanto el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este viernes al dictador norcoreano Kim Jong-un que si ataca la isla de Guam o cualquier otro territorio estadounidense “lo lamentará rápido”.

“Si hace algo contra Guam o cualquier otro lugar que sea territorio estadounidense, va a arrepentirse de verdad, y lo lamentará rápido”, dijo Trump en unas breves declaraciones a la prensa en su club de golf de Bedminster, Nueva Jersey.

Trump, que lleva días de escalada de su retórica nuclear con Kim, manifestó que espera que el líder norcoreano entienda “la completa gravedad” de sus palabras e indicó que EE. UU. está evaluando “con mucho cuidado las opciones militares”. El presidente hizo estas declaraciones tras ser consultado por un mensaje de Twitter que publicó horas antes con la expresión “locked and loaded”, que en inglés se refiere a una pistola cargada y preparada para ser disparada, para describir los preparativos militares estadounidenses.

“Lo que dije es lo que quiero decir. Así que espero que entiendan exactamente lo que dije y el significado de esas palabras. Esas palabras son muy, muy fáciles de entender”, señaló.