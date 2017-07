Fuerte reclamo por el cierre de cuarteles a transgéneros

EE.UU.

Miles de manifestantes protestaron hasta ayer en grandes ciudades de Estados Unidos, convocadas por la comunidad Lgbtq, contra el anuncio del presidente Donald Trump de que prohibirá el ingreso de personas trans a las Fuerzas Armadas.

Pese a que los detractores del mandatario no tienen duda de que el anuncio presidencial se convertirá en un medida legal en los próximos días, el Estado Mayor Conjunto aclaró ayer que la prohibición no se aplicará hasta que el Pentágono lo ordene.

"No habrá modificación alguna a la actual política hasta que el secretario de Defensa (James Mattis) haya recibido la orden del presidente y emita directrices para implementarla", informó el jefe del Estado Mayor Conjunto, Joseph Dunford, en un comunicado interno, que fue difundido a la prensa.

El texto es un pedido para que los altos mandos permanezcan "centrados" en sus misiones militares y, "mientras" se define la nueva medida anunciada por Trump, instó a seguir tratando a "todo el personal con respeto".

Trump anunció el miércoles que las Fuerzas Armadas ya no aceptarán a las personas trans por "los enormes costos médicos y la perturbación que implicarían", un medida que generó el repudio de organizaciones civiles y políticos de todos los arcos, además las protestas. "Las vidas trans no son una carga", fue el principal lema ayer.