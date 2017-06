Urnas y alerta por terrorismo en Reino Unido

ELECCIONES

El Reino Unido celebra hoy las elecciones generales anticipadas en un escenario enrarecido por los atentados terroristas que asolaron al país en las últimas semanas y la incertidumbre del Brexit, cuya negociación con Bruselas comenzará apenas 11 días después de los comicios.

La intención de la primera ministra, Threresa May, de fortalecer su posición ante las negociaciones para la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), convocando sorpresivamente a elecciones anticipadas en abril pasado, se redujo considerablemente y perdió apoyo del electorado en las últimas semanas con los anuncios de recortes presupuestarios en los servicios sociales, en especial el llamado "impuesto a la demencia".

Una última encuesta de la consultora Survation divulgada ayer por la cadena británica ITV, muestra a los conservadores de May y a los laboristas de Jeremy Corbyn casi empatados.

La encuesta otorga a los conservadores un apoyo de 41,5% mientras que los laboristas obtienen 40,4%, en tanto que los liberal demócratas 6% y el Partido Nacionalista Ukip, 3%.

Durante la corta campaña que fue interrumpida dos veces debido a los atentados en Manchester en mayo pasado, donde murieron 22 personas y en el último, ocurrido el pasado sábado en el Puente de Londres, donde otras siete personas perdieron la vida, Corbyn culpó a May por la política exterior británica y los recortes en las fuerzas de seguridad llevados adelante por su gobierno.

May asumió como premier en julio de 2016 al reemplazar a David Cameron, quien renunció tras el referéndum del 23 de junio en que los británicos votaron por abandonar el bloque europeo.

Durante la campaña para el referéndum cuando lideraba el ministerio del Interior, fue partidaria por la permanencia en la UE, pero al asumir como primera ministra se centró en la salida del mercado único y el control de la inmigración.