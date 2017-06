La premier Theresa May ganó la elección pero no tendrá mayoría

LEGISLATIVAS

Los conservadores quedaron ayer con 12 bancas menos para conseguir una mayoría en las elecciones más imprevisibles de su historia y habrá un “Hung parliament” en Gran Bretaña, si estos pronósticos son ciertos. En la primera boca de urna de las 10 de la noche en Gran Bretaña, los conservadores habrían obtenido 314 bancas; los laboristas, 266; 34 son para los nacionalistas escoceses y 14 para los liberales demócratas, en las elecciones generales más blindadas de su historia. Un sensacional resultado en las elecciones británicas si estos sondeos son acertados.

La participación habrá sido alta y, si ese es el caso, favorece al laborismo.

El pool de Sky News, ITV Y BBB, realizado por Mori y GFF, no le otorga una mayoría a la primera ministra Theresa May frente al laborista Jeremy Corbyn al cerrar los comicios en todo el reino. Un gran shock para la primera ministra May, que convocó estas elecciones para conseguir un fuerte mandato para el Brexit y obtendría menos que los 331 conseguidos por el ex primer ministro tory David Cameron en su elección.

También significa, si se confirman estos sondeos a boca de urna, una gran elección para el laborista Corbyn, a quien nadie tenía confianza al inicio de la campaña. May le llevaba 34 puntos al inicio.

En ausencia de una mayoría parlamentaria, la situación se complicaría enormemente para Theresa May, a falta de once días para el inicio de las negociaciones del Brexit. El ascenso de los laboristas abriría también las puertas a la posibilidad de una alianza progresista, aunque Jeremy Corbyn descartó de antemano la posibilidad de una coalición.

Los conservadores acudieron a la cita del 8-J con relativa complacencia, con una ventaja de siete a 12 puntos en las últimas encuestas, que reflejaban una recuperación final de Theresa May tras una campaña desastrosa. El récord de votantes registrados en el último día (más de 620.000, en su mayoría jóvenes) introdujo, sin embargo, un elemento de incertidumbre a última hora, acrecentado por las grandes colas y por la afluencia masiva de votantes en las universidades. El apoyo al Partido Laborista entre los menores de 25 años rondaba el 70%, pero el voto decisivo en estas elecciones es el de la clase trabajadora del norte industrial de Inglaterra, que votó a favor del Brexit y que podría inclinarse por los conservadores, beneficiados también por la práctica desaparición del Partido de la Independencia del Reino Unido (Ukip).