Trump pidió frenar una investigación

EE.UU.

El ex director del FBI, James Comey, aseguró que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le pidió dar marcha atrás en la investigación sobre los lazos de su gobierno con Rusia, informó ayer el Comité del Senado que hoya interrogará al funcionario.

“Espero que puedas ver claro el camino para dejar pasar esto, para dejar que (el ex asesor de Seguridad, Michael) Flynn se vaya. El es un buen tipo”, le dijo Trump a Comey, según las notas que redactó después de uno de sus encuentros a solas y que ayer fueron publicadas por el Comité de la Cámara Alta.

El texto de Comey se conoce un día antes de su comparecencia ante la Comisión de Inteligencia del Senado, en la que el ex director del FBI relatará su encuentro con Trump del 27 de enero, una semana después de la llegada del republicano a la Casa Blanca.

Comey dijo que durante ese encuentro Trump le preguntó si quería seguir como director del FBI y sostuvo que quedó preocupado.