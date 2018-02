Ledesma Porta, una empresa que piensa, diseña y construye realidades a medida

Con una oficina central en Venado Tuerto, la empresa de diseño y construcción Ledesma Porta también está asentada en Junín, un lugar que consideran estratégico para desarrollar sus proyectos que van desde la concepción de una idea y su diseño hasta su concreción.

Mario Porta, uno de los responsables de este equipo multidisciplinario que agrega valor a clientes, inversores y socios estratégicos, destaca que trabajan de manera “profesional, integrada y sinérgica”. Y agrega, “nos destacamos por desarrollar negocios inmobiliarios, hacer proyectos de arquitectura y ejecutar obras de arquitectura e ingeniería con altos estándares de calidad. Creamos relaciones de confianza sustentadas en el cumplimiento y en el compromiso que avalan nuestra trayectoria”.

Con metas de consolidación de liderazgo en el desarrollo de negocios inmobiliarios, el diseño y la ejecución de obras en toda la región del sur de Santa Fe y norte de Buenos Aires, Mario destaca que Ledesma Porta basa su trabajo en el compromiso, la responsabilidad, la creatividad y el profesionalismo, enfocados en brindar al cliente lo que requiere.

Pensar, diseñar y construir

Ledesma Porta se compone de tres unidades de negocio basadas en los desarrollos inmobiliarios, proyectos de arquitectura y trabajos de construcción.

El alcance de los desarrollos inmobiliarios se basan, según destacan, desde la empresa, en detectar y analizar las mejores oportunidades de negocio, desarrollar emprendimientos innovadores, modernos, de calidad y rentables pensando en las necesidades de sus clientes e inversores, entre otros.

Diseñar, proyectar y dirigir diversos proyectos de arquitectura y a distintas escalas es también parte del trabajo de este equipo multidisciplinario que conforma Ledesma Porta.

“Los proyectos siempre buscan un diseño moderno, creativo, innovador y funcional, que atienda los requerimientos del cliente pero que tenga una búsqueda de máxima calidad de diseño”, explica Mario Porta.

Eso implica además el manejo y desarrollo de la documentación para cada proyecto, “para que la obra esté pensada antes de comenzar y podamos obtener el precio exacto antes, no durante la obra. Esto permite planificar la obra y saber los tiempos de ejecución, es decir desterrar la idea de que no se sabe cuánto cuesta la obra no se sabe cuándo termina, para nosotros eso no es correcto profesionalmente”, destaca.

Además, como empresa constructora, Ledesma Porta lleva adelante todo tipo de obras de mediana y gran escala para empresas y particulares, obras industriales y agroindustriales, comerciales, viviendas individuales y colectivas, entre otros.

“Nuestra premisa es cumplir con calidad y plazos, trabajamos resguardando la calidad de los materiales y atendiendo los detalles constructivos”, destaca Mario Porta sobre esta unidad de negocios, que además realiza el cómputo y presupuesto de obra, ejecución, control de costos y de calidad.

Una inversión, una oportunidad

El equipo de Ledesma Porta destaca que hay muchos motivos por los que elegir a la empresa; uno de ellos es que cuentan con oportunidades para pequeños y medianos inversores y otra razón es la ubicación: “estamos en una región con alto potencial de mercado”, asegura Mario.

Es por ello que el desarrollo de emprendimientos va desde propiedades horizontales hasta loteos.

“Tenemos opciones para cada inversor. Es cierto que en la actualidad y en Junín estamos más enfocados en propiedad horizontal porque vimos allí una demanda retraída y creemos que somos una buena opción a la hora de elegir calidad y precio. Pero siempre estamos pensando en nuevas propuestas para atender demandas a distintos segmentos”.