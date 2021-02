Nintendo tendrá su propio documental

Los videojuegos encierran muchísimas historias que merecen ser documentadas para la posteridad. Además de una enorme cantidad de producción literaria al respecto, las “docuseries” y documentales están a la orden del día con casos recientes de mucho éxito. Por un lado tenemos High Score: una docuserie estrenada en Netflix que plantea un recorrido comprensivo por la historia de los videojuegos desde su creación hasta la época actual con todos sus hitos. HBO, por su parte, estrenó Console Wars, docuserie basada en el libro homónimo que trata específicamente la parte más rimbombante de la “guerra de consolas” entre Nintendo y Sega.

La historia de Nintendo, sin embargo, siempre suele tocarse de forma superficial y aquellos que la conocen saben que hay mucho para decir. Tal es así que en el día de ayer trascendió que Playing With Power: The Nintendo Story -nombre que hace referencia a la mítica revista nintendera- será el documental encargado de contar todos los secretos de la historia de Nintendo en el mundo del videojuego. El documental estará segmentado en un total de cinco episodios, donde el primero de ellos se podrá ver gratuitamente a través del servicio de Crackle, que tiempo atrás perteneciera a Sony.

La dirección y guión del documental correrá por cuenta de Jeremy Snead, que ya cuenta con dos producciones dedicadas al mundo del videojuego. Por un lado, Videogames: The Movie, una película de tibia recepción por parte de la crítica y espectadores por igual. Por otro lado, también produjo una serie de ocho episodios titulada Unlocked: The World of Video Games, Revealed, la cual exploraba la historia de hitos, personajes reconocidos, celebridades, jugadores y más, con bastante mejor recepción que la película anteriormente mencionada.

El productor ejecutivo y narrador será ni más ni menos que Sean Astin, el reconocido actor de Los Goonies, la trilogía de El Señor de Los Anillos y más recientemente, Stranger Things. Astin ha participado en todos los proyectos de Snead relacionados al videojuego y su cultura, puesto que ambos comparten la pasión por los videojuegos y su historia, razón por la que forjaron una alianza de producción que data de hace más de nueve años.

Según las palabras del propio Snead, se trata del proyecto más ambicioso de su carrera como productor y cineasta. Tomó más de cuatro años de grabaciones, entrevistas y producción para dar forma a cinco episodios que prometen mostrar datos inéditos sobre Nintendo, además de una perspectiva nunca vista hasta ahora de la que sin dudas es una de las compañías más apreciadas de la industria.

Playing with Power contará entonces la compleja e intrincada historia del gigante de Kioto, cuyos primeros pasos en el negocio se remontan al siglo 19. Para reconstruir toda la trayectoria de la gran N, Snead presentará una serie de entrevistas a personalidades como Wil Wheaton y Alison Haislip. También darán su testimonio miembros clave de la industria del videojuego como Ron Judy -co fundador de Nintendo of America-, el legendario Nolan Bushnell, co-fundador de Atari, el ex CEO de Sega of America, Tom Kalinske y el popular ex CEO de Nintendo of America, Reggie Fils-Aimé, además de Phil Spencer, responsable de Xbox.

El documental se estrenará el próximo 1 de marzo a través de la plataforma de streaming conocida como Crackle, cuyo primer episodio podrá verse de manera totalmente gratuita. De este modo se suma una producción más a lo que a estas alturas es una tendencia, y está perfectamente bien: nunca hay demasiados documentales sobre videojuegos.