Se podrá pagar con Bitcoin a través del iPhone

Los propietarios de dispositivos Apple ahora podrán usar Bitcoin y otras criptomonedas para comprar bienes y servicios, gracias a un nuevo acuerdo de la compañía con la empresa de pagos blockchain BitPay. El servicio de pagos Apple Pay admitirá, así, tarjetas de débito BitPay, que convierten las tenencias de criptomonedas en moneda tradicionales locales ( por ejemplo, USD, GBP, AUD) cuando se realiza un pago.

Según una publicación del blog de BitPay, los clientes podrán realizar compras en línea en la app, sin contacto, utilizando Bitcoin, a través de teléfonos inteligentes, tablets, computadoras y relojes inteligentes de Apple. La tarjeta de débito BitPay también permite realizar pagos utilizando una variedad de altcoins (criptomonedas alternativas), como Bitcoin Cash (BCH) y Ether (ETH), así como USD Coin (USDC), Pax Standard (PAX) y Binance USD (BUSD) estable.

De acuerdo con BitPay, también se espera que esta innovación llegue a los usuarios de Android a finales del trimestre, a través de actualizaciones de los servicios Samsung Pay y Google Pay. Esto llega en un contexto de auge de crecimiento del valor del Bitcoin. Una de las grandes críticas a esta criptomoneda es que las personas tienen pocas oportunidades de gastar sus criptomonedas, ya que solo una minoría de proveedores respalda este tipo de transacción.

Apple no es la única que llevará los pagos con criptomonedas a las masas. En octubre, el gigante de pagos PayPal también dio a conocer una nueva billetera digital que permite a los titulares de cuentas comprar, vender y realizar transacciones utilizando una variedad de criptomonedas.

Crecimiento

Los récords del Bitcoin no dejan de sucederse. Hoy, la criptomoneda más operada volvió a marcar un máximo histórico para superar por primera vez la barrera de los USD 50.000. El token subió hasta un 4% en el día para alcanzar los USD 50.335 dólares en las primeras operaciones del martes, que coinciden con el horario de los mercados asiáticos, según una serie de Bloomberg. El precio de Bitcoin se quintuplicó en el último año.

El ascenso de la criptomoneda se ha visto impulsado por la creciente adopción de la misma por parte de empresas, sobre todo por la revelación de Tesla este mes de una compra de USD 1.500 millones. Sin embargo, el debate respecto al valor intrínseco del activo y la posibilidad de que los récords sean el momento previo al estallido de una burbuja no se detiene.

Una serie de anuncios recientes indica que el Bitcoin está ganando más atención ya no de jugadores marginales sino de firmas largamente asentadas en el mercado, después de que la compra de Tesla catapultara a las criptodivisas a la agenda de los tesoreros corporativos de todo el mundo.

Para poder entender qué es el Bitcoin, es posible entenderlo como el nuevo oro. Los apoyos de instituciones a la criptomoneda suceden todo el tiempo (PayPal, Mastercard, Tesla) y hay otros ejemplos que demuestran el cambio de paradigma. El Banco Central de Kenya anunció días atrás que usará el Bitcoin como una reserva de valor.

Y esta decisión contrasta bastante con la reciente determinación del Banco Central de Nigeria de imponer una prohibición bancaria a los comerciantes e intercambios de cifrado en el país. La decisión del banco central de Kenia también se produjo el día en que el Secretario del Tesoro de Estados Unidos había afirmado que Bitcoin nunca llegaría a los bancos centrales.

El crecimiento del Bitcoin también ha ayudado a otras criptodivisas como el Ether, la moneda de la red Ethereum. El precio de Ether subió alrededor de un 2,3%, hasta los USD 1.801 el martes por la mañana, después de haber alcanzado un máximo histórico por encima de los 1.870 dólares durante el fin de semana.