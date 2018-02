General Motors comenzará a vender autos eléctricos en Argentina

El presidente de General Motors (GM) Mercosur, Carlos Zarlenga, aseguró que Argentina presenta "una oportunidad importante" para el desarrollo de autos eléctricos y afirmó que este año la compañía comenzará a comercializar un modelo de ese tipo en el país. "Argentina tiene mucho que ganar con la electrificación", subrayó Carlos Zarlenga en una entrevista que se conoció ayer.

También destacó que "las reservas de litio del país son importantes, por lo que traer la tecnología y desarrollar el auto eléctrico es una gran oportunidad". El ejecutivo agregó que "no sorprendería que antes de que termine la década la compañía anuncie el inicio de la fabricación de automóviles eléctricos en el Mercosur: este año venderemos uno en Argentina".

"El auto eléctrico que tenemos es el Chevrolet Bolt-EV, que es el vehículo con mayor autonomía en el mundo", de 383 kilómetros con una sola carga de batería, explicó. Zarlenga afirmó que "la electrificación es una tendencia que en el mundo no tiene marcha atrás" y destacó que "en los próximos cinco años lanzaremos 20 productos eléctricos".

“Si bien el Gobierno redujo a cero las tasas para el ingreso de vehículos eléctricos al país, en los países desarrollados hay subvenciones grandes a los precios de esos autos". Por ejemplo, "en Estados Unidos un auto eléctrico tiene un subsidio de US$ 10.000 por unidad vendida", concluyó.