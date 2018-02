Apps para aprovechar mejor los fines de semana largos

Cada vez que se presenta un fin de semana largo, nos preguntamos cómo aprovecharlo mejor haciendo viajes o disfrutando de las actividades que se organizan en nuestras ciudades.

Para eso hay una serie de aplicaciones, que van desde cómo buscar vuelos baratos hasta cómo orientarse fácilmente en el lugar de destino.

Existen apps como Turismocity, Sky Scanner y Trabber, que sirven para encontrar los mejores precios para vuelos y hotel. ¿Cómo? Estos sitios comparan las tarifas de decenas de agencias de viaje en tan solo una búsqueda. Al tener todo en un solo lugar es más fácil ahora. Además, te permiten crear alertas para avisarte de vuelos baratos. Para hospedaje la mejor opción, si uno quiere evitar los hoteles, es Airbnb que es una excelente idea para conseguir departamentos en alquiler por pocos días a muy buen precio. Aquellos que deciden irse a algún lugar cercano o simplemente aman las rutas y prefieren ir en auto, Waze puede ser una gran compañera. ¿Por qué? Esta app reúne a conductores que comparten e informan sobre el estado del tránsito e informan sobre las posibles complicaciones en las rutas en tiempo real.

Y para aquellos que tienen altas complicaciones o falta de practicidad para hacer la valija recomendamos Apps como My Travel List, Listing it! o PackPoint que te ayudan a qué llevar y qué no, ver si ya has guardado algo y evitar dolores de cabeza en caso de poder olvidarse algún elemento de suma importancia.