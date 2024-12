Por los altos precios en la Costa Atlántica, Brasil vuelve a ser una gran opción para el verano

Por el alto valor de los alquileres que se manejan en la Costa Atlántica para esta temporada, sin contar el costo del pasaje y producto de la devaluación del real, veranear en Brasil durante siete días puede llegar a salir lo mismo que en los principales destinos bonaerenses. Según el lugar, el alojamiento para dos, cuatro o seis personas puede arrancar en 400.000 y superar el millón de pesos.

Según un informe, en las ciudades costeras bonaerenses los alquileres por una semana para una pareja o grupo familiar no bajan de los 300.000 pesos, y alcanzan el millón y medio de pesos en las localidades balnearias más caras.

En tanto, con la apreciación del peso y la caída del real, el abaratamiento del tipo de cambio hace que Brasil sea más competitivo y aparezca como una posibilidad tentadora para los argentinos.

Verano carioca

Una de las ciudades más buscadas en Brasil para disfrutar del sol, el mar y la playa es Río de Janeiro. Según una de las plataformas más difundidas para reservar hoteles y todo tipo de alojamiento, en la ciudad carioca se pueden conseguir departamentos a partir de los 400.000 pesos.

En Copacabana, que es uno de los balnearios más populares de Brasil, un departamento para dos personas, a dos cuadras de la playa y cerca de Ipanema -que es otro de sus balnearios principales-, se consigue por $ 392.670, impuestos incluidos.

Cabe tener en cuenta que en todos los casos el precio final incluye impuestos y cargos adicionales -IVA, impuesto PAIS y la comisión de reserva del 15 por ciento- que la plataforma aplica a los alquileres.

Mientras, el arrendamiento para una familia tipo, con dos dormitorios, equipado con TV y aire acondicionado, a metros de la playa y a pocos minutos de los principales atractivos turísticos, ronda los $463.652 .

Por su parte, para un grupo de seis personas, un departamento con una cama matrimonial y tres sofá cama, con vista al mar, el precio asciende a $1.064.924.

Ipanema es otro de los barrios más conocidos de Río de Janeiro, y por ende su playa. Para dos personas adultas, el alquiler en esta zona puede rondar los $ 602.190 para una semana. Si se comparan los precios, no es menor mencionar que se encuentra a poca distancia de Leblón, que es uno de los barrios exclusivos de la ciudad carioca.

En este caso, un departamento para dos adultos y dos menores, en Ipanema se puede conseguir por $674.452.

Mientras, la oferta de alojamiento para seis personas, a metros de la playa y de las principales atracciones con que cuenta la ciudad, asciende a $ 1.247.213.

Barra da Tijuca es uno de los centros balnearios que hace tiempo se instaló como opción, pero también es uno de los más caros y exclusivos, de ahí su apodo de la “Miami brasileña”.

En esta zona, el alquiler de un departamento para dos personas se consigue desde los $574.579.

Dentro de las opciones de arrendamiento, una familia tipo puede llegar a pagar por una semana $571.340.

Ahora, para un grupo de seis personas, un departamento con dos camas dobles, una individual y un sofá cama asciende a $766.746.

En este caso, también hay que mencionar que los atractivos turísticos más destacados de la “ciudad carioca” quedan un poco más alejados.

Las playas del sur

Entre los destinos más visitados por los argentinos también se encuentran las playas del sur de Brasil porque, debido a su cercanía, se puede llegar tanto en avión como en auto o micro.

Florianópolis es uno de los lugares preferidos para ir a descansar. Allí el alquiler de una casa para dos adultos ronda para esta temporada de verano $478.743.

Mientras, el alojamiento para una familia tipo, conformada por dos mayores y dos menores, se puede conseguir desde $563.227. Esta opción, se encuentra a dos kilómetros de la conocida Playa Cachoeira do Bom Jesus, dispone de piscina privada y estacionamiento.

Ahora, siguiendo con las comparaciones, el alquiler de un departamento para seis personas asciende a $1.124.087. El mismo se encuentra situado a 13 minutos de la Playa de los Ingleses y a unos 20 kilómetros se encuentra el centro comercial más cercano.

Los juninenses hacen cuentas y comienzan a definir destino para sus vacaciones

A pesar de las dificultades económicas que planteó este 2024, muchos juninenses hacen un esfuerzo para no declinar las sagradas vacaciones, sean donde sea.

Lo cierto es que, con los últimos precios relevados en la costa atlántica argentina, como cada verano resurge el debate por vacacionar en el país o erogar algo más para viajar a Brasil -o incluso a algún destino de Latinoamérica-.

Democracia realizó un sondeo callejero en el que se les preguntó a los juninenses si se iban de vacaciones este verano. La mayoría respondió que sí y muchos consideraron Brasil como una excelente opción para aprovechar.

Verano, con calculadora en mano

El cálculo de los gastos para las vacaciones de verano comienza con el combustible -en caso de viajar en auto- o, en su defecto, los pasajes, la estadía -en hotel o departamento- y la comida, en la que vale hacer cuentas también, para abaratar costos.

Los juninenses ya comenzaron a definir lo que harán en enero o febrero, y el tema “precios” resulta en la mayor cuestión a la hora de decidirse.

“Este año, a Brasil”, confirmó uno de los consultados. “Por la economía, los costos, alquileres y demás, es mejor Brasil”. Asimismo, aseguró que “las cosas están un 70% más baratas allá”.

Sobre los valores en la Costa Atlántica, consideró: “Acá especulamos mucho con la inflación y se aprovechan de eso, y nadie quiere perder”.

Otra de las consultadas aseguró que evalúa viajar fuera del país: “Tal vez vacacione afuera, porque parece que esta más económico que veranear acá”.

“Estuve viendo precios, no muy detenidamente, pero sí, posiblemente sea Brasil, en enero”, destacó.

Un joven consultado también planea viajar a Brasil: “Precios no averigüé todavía, pero sí tenemos pensado ir con los chicos a Brasil, más que nada porque, si nos ponemos a ver precios, tal vez te sale más barato ir a Brasil que ir a la costa acá”.

En cuanto a los gastos, aseguró que “la estadía allá y el gasto de combustible, porque iríamos en auto, sería todo compartido”.

Otro juninense, si bien consideró las dificultades económicas, no descartó el sur de Brasil como una posibilidad para vacacionar.

Entre quienes eligen destinos fuera del país, un juninense señaló que por primera vez va a veranear fuera del país: “Vamos a ver si por primera vez salimos afuera. A Bayahíbe, en República Dominicana. Nunca salimos del país”, contó al ser consultado.

“En comparación, no es mucho más caro que ir acá a la costa, y es un viaje totalmente distinto. En Argentina explotan los costos de los alquileres y demás, se aprovechan”, consideró.

En el país

A pesar de los precios elevados, en alquileres especialmente, el destino nacional no pierde su empuje y muchos juninenses planean viajar a la Costa Atlántica, al menos por una semana o algunos días, y también a las sierras.

“Probablemente hagamos unas vacaciones en familia, en grupo, en Argentina, en Córdoba”, contó una de las encuestadas.

Del mismo modo coincidió otra juninense con un destino cordobés: “Vamos a Capilla del Monte, Córdoba. Todavía no averigüé nada. La idea es ir en enero, pero como los precios aumentan todos los días, estamos viendo para más adelante”.

Un vecino consultado bromeó con la frase: “¿Vacaciones? ¿Qué es eso?” y aseguró que este año no podrá vacacionar como le gusta.

“Este año, no. Iremos, pero no como nos gusta ir. Una semana por ahí se complica. Será un fin de semana o cuatro días a la costa”, dijo.

Por último, aseguró: “Todavía no vi nada, pero dicen que asustan los precios”.

Cabe destacar que no todos tendrán el dinero necesario para erogar en un viaje de vacaciones o simplemente tal vez tienen otros gastos y deciden posponer las vacaciones para más adelante.

“Argentina, con la economía está medio complicado este año. Tenemos gastos que cubrir, así que, bueno, creemos que nos vamos a quedar acá en la ciudad, paseando o por los alrededores, pero no muy lejos”, adujo una entrevistada que resaltó que Mar del Plata o la costa es el destino que generalmente elige en familia, pero que este año ve lejano.

Áreas de Brasil donde se recomienda estar vacunado contra la fiebre amarilla

Rorama, Amapá, Amazonas, Pará, Acre, Rondónia, Mato Grosso, Mato Grosso Do Sul, Maranhäo, Tocantins, Goiás, Sáo Paulo, Paraná, Santa Catarina, Río Grande Do Sul, Piaui (Oeste y Sur), Bahía, Minas Gerais, Espíritu Santo, Río de Janeiro, Áreas sin recomendación de vacunación, Piaui (Este y Norte), Ceará, Río Grande Do Norte, Paraiba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe.

Destinos brasileños

Empresas locales como Bruno Viajes cuentan con destinos a Canasvieiras, por 10 días y 7 noches, con media pensión, en febrero, por U$S 450.

También Flamingo Travel ofrece salida a Camboriú, con una estadía de 10 días y 7 noches, con media pensión, para enero, por U$S 580.