Mengolini elogió los robos cometidos por un dirigente social K y salieron a cruzarla

Ángel de Brito lanzó una dura crítica hacia Julia Mengolini luego de que la periodista celebrara los robos que Alejandro "Pitu" Salvatierra cometió años atrás. El conductor de LAM no dejó pasar la situación y expresó su opinión en redes sociales, generando un debate entre los usuarios.

Todo comenzó cuando el usuario de X, @Bobmacoy, compartió un video en el que se ve a Mengolini conversando con Salvatierra en Futurock. En dicho fragmento, el referente social kirchnerista confesó con orgullo haber robado tres bancos, lo que fue festejado por la periodista. El posteo incluía el siguiente comentario: "Pitu Salvatierra orgulloso de haber robado tres bancos, y Mengolini lo festeja y lo aplaude... esto es lo que son".

Alejandro "Pitu" Salvatierra, conocido por su rol como referente social, contó su experiencia delictiva durante una entrevista en la que recordó, desafíante, sus acciones. "Yo quiero decirles a esos que me trollean y me acusan de robar: yo me robé tres bancos, perdón. Tres bancos. Y a vos te la robaron esos bancos, seguro. Vos que me trolleás, a vos te la robaron en 2001", afirmó al aire de Futurock.

Ante esta declaración, Julia Mengolini, celebró el pasado bandolero del hoy dirigente social: "Me parece un montón que cancherees con eso. Te amo, bolu...". Salvatierra continuó su relato afirmando que cumplió su condena hasta el último día, pero insistió en que los bancos que "robaron" a los ciudadanos en 2001 fueron los mismos que él asaltó.

"Te amo boludo"

"Deberías agradecerle troll del orto"

Mengolini romantizando al chorro delincuente del Pitu..

Kirchnerismo explícito ✌️ pic.twitter.com/ME7BwjvfX7 — Kid Lapicera (@kidlapicera) September 7, 2024

Desde su cuenta en la red social X, Ángel de Brito fue tajante con esta celebración de Mengolini: "No sé por qué les sorprende que Mengolini defienda chorros", reflexionó.

Salvatierra vive con su familia en Ciudad Oculta, en el barrio porteño de Villa Lugano, donde coordina el Instituto Villero de Formación, que reúne cooperativas barriales, escuelas para adultos y un comedor para 600 personas. Es un dirigente cercano a la agrupación ultra kirchnerista La Cámpora.

En 2010, Salvatierra lideró la toma del Parque Indoamericano, un conflicto que terminó con una violenta represión policial y la muerte de tres personas. A lo largo de su vida, fue cabecilla de una banda dedicada al robo de bancos, y en 2001 fue arrestado, cumpliendo condena hasta 2008. Estuvo siete años preso.

En 2016 volvió a ser detenido tras encontrarse drogas en su vehículo. Se le encontró pasta base de cocaína y marihuana en su auto e intentó zafar diciendo que era empleado de la Legjslatura de CABA. Fue liberado poco después.