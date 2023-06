Senderismo, trekking y ciclismo rural, prácticas deportivas cada vez más elegidas

La práctica de senderismo, trekking y ciclismo rural, ha dado lugar a la formación de grupos de personas que participan de estas actividades deportivas que se desarrollan de manera gratuita, generalmente.

Entre los organizadores de estas prácticas está Claudio Ganci, quien es preparador físico y responsable de Escuela de Senderismo y Trekking, y de varios grupos que en algunos casos son muy numerosos, que incluso van de viaje a lugares turísticos para hacer estos deportes.

En diálogo con Democracia, Ganci explicó que el senderismo consistía en caminar por caminos rurales. En cambio Trekking era caminatas por caminos que presentaban alguna dificultad, con desniveles, o senderos de montañas.

“El senderismo puede practicarlo todo el mundo, de todas las edades. En mi grupo particularmente, alrededor del 80 por ciento lo integran personas de entre 50 a 74 años”, comentó.

“Un sábado de mayo hicimos una jornada especial de senderismo rural: salimos desde Pastor Bauman y ruta 188 en bicicleta a las 8 y llegamos a las 9.30. A las 10 llegó el grupo de senderismo que fue en auto y de ahí hicimos la travesía de 14 km a Las Parvas, en casi cuatro horas, donde transitamos también unos 1.500 a 2.000 por arriba de las vías y adentro de algunos campos donde nos dieron permiso”, comentó sobre una de las últimas experiencias.

Hay también otras circunstancias que se dan naturalmente entre las personas de los grupos que realizan esas actividades, que a veces son auténticos desafíos, más aún a determinada edad y condición física.

“El senderismo es el medio que impulsa un punto de encuentro en el grupo social, incluso de familiares, porque suelen ir abuelos y nietos, padres e hijos. Es un grupo social muy lindo, y una vez por mes, el primer sábado, festejamos los cumpleaños a mes vencido”, dijo Ganci.

Condiciones

A quienes quieren participar, Claudio les pregunta si están haciendo alguna actividad física, si presentan algún problema de salud, y un certificado de apto físico (aptitud física) y una ergometría, por si en algún momento quieren viajar con el grupo.

“Hay gente que no hace ningún tipo de actividad, es sedentaria y de repente se acerca al grupo y empieza a participar de las caminatas. Es una cuestión de conciencia, en cuanto a la salud o aptitud física. Si salen a caminar o quieren emprender algún viaje tienen que saber particularmente cómo está su condición física, y su familia también saberlo”, dijo.

“Puede pasar, y de hecho pasó, que una mujer se descompensó en una de las caminatas. Ese día ella no estaba bien. Le insistimos que no hiciera la caminata si no se sentía bien. La hizo y en un momento se descompensó y tuvimos que llamar a Intermed y fue al Sanatorio. Eso dio pie para que todos los demás se hicieran los estudios que yo les había pedido”, advirtió.

Cicloturismo

Respecto a cicloturismo, Claudio Ganci organiza algunos grupos interesados en esto, de diferentes grupos etáreos. Para ello hizo convenios con el Sindicato Empleados de Comercio, Comercio e Industria, Cámara Empresaria Hotelera Gastronómica de Junín, Unnoba, para sumar a jóvenes al cicloturismo.

“Los días sábados, a las 14 hacemos recorrido por caminos rurales y pueblos vecinos: ya fuimos a Agustín Roca, Saforcada, este fin de a La Agraria y vamos a ir a Baigorrita. La idea es hacer más kilómetros. Esta actividad es para gente de todas las edades”, aclaró.

Senderismo urbano

También la práctica senderismo urbano es atractiva. De hecho Ganci ha organizado viajes a Buenos Aires. “En caminata hemos unido por la Costanera, Vicente López hasta San Isidro; Retiro-San Telmo (ida y vuelta), entre otros; recorrido en una isla del Tigre. Una vez pasado el invierno vamos a ir a Isla Martín García”, adelantó.

Trekking

Según lo expuesto por Ganci, ellos van a la montaña cada mes y medio o dos meses para hacer trekking, aunque en invierno van poco.

“Ya pasado agosto empezamos a salir: Cerro Tres Pico (Tornquist) que está cerca de Sierra de la Ventana; también vamos a Córdoba, Mendoza, San Luis. Yo trabajo con una agencia de viajes, y armamos viajes un poco más complejos, que no son tan económicos. Este año vamos a ir a El Chalten- Calafate en noviembre del corriente año; Volcán Lanín (Junín de los Andes), en noviembre, primera salida con grupos de 8; en enero vamos a ir a Ushuaia. La idea es armar un viaje con 5 o 6 noches, intercalando un día de trekking y otro de visita a lugar turístico y así seguir intercalando uno y uno”, dijo.

Según lo expuesto, para trekking en montaña se recomienda ropa y calzado acorde y sí o sí los bastones de trekking y la mochila. “Si se hace en la zona no salimos con los bastones. Con una mochilita con algo de alimento y para hidratación basta”, dijo.

“Actividad y compañerismo”

Uno de los testimonios de quienes practican senderismo y trekking, es el de Hugo Díaz, quien empezó a practicar trekking en agosto del 2021.

“Cuando Claudio (Ganci) organiza alguna salida a alguna montaña, si tengo el tiempo y el medio económico aprovecho. Ya he ido a dos o tres viajes con él y hemos subido en Córdoba el cerro Champaquí y también a Villa Alpina y La Cumbrecita, Cerro Tres Picos. Vamos caminando, con los bastones para trekking porque hay lugares muy empinados, es como escalar, no son buenos los senderos, pero me gusta mucho”, dijo a Democracia.

Según lo expuesto, Hugo quien provino del Conurbano a trabajar a Junín en el 2012 y decidió radicarse junto a su familia en nuestra ciudad. Tras jubilarse en el 2016, se dio cuenta que tenía todo el tiempo disponible para él.

“Por mi cuenta empecé a caminar, me compré una bicicleta para andar, aunque no con mucha asiduidad. Caminaba solo o con algún amigo hasta que mi esposa, que está con Las Chicastrek, me avisó de la Escuela de Senderismo, me contacté y empecé”, recordó.

“En mi caso, me gusta caminar, me encanta la naturaleza y por el tema salud también, me tranquiliza, me hace estar bien anímicamente, estar contento y con el grupo uno también se hace de amigos con quienes nos juntamos una vez por semana”, explicó.

“Encontré en este grupo lo que estaba buscando: la actividad física y compañerismo. Cuando van pasando los años uno necesita de todo eso para estar bien”, concluyó.

Salir de la pandemia

Marcela Rotelli es otra de las participantes de las caminatas organizadas por Ganci.

“En el 2020 plena pandemia, cuando se empezaron a autorizar las salidas y las caminatas surgió esta actividad de senderismo y trekking. En mi caso, ambas actividades van a la par porque yo practicaba ciclismo y cuando empezamos con senderismo, también se hacían viajes para hacer trekking en montaña”, recordó al ser entrevistada por Democracia.

“Claudio (Ganci) siempre nos acompañó. Para mí es una actividad recreativa, social y también deportiva. Somos muchas personas en el grupo, alrededor de 80. Martes y jueves salimos a hacer las caminatas rurales por diferentes lugares, de acuerdo a un cronograma, que puede ser modificado en función de los intereses y sugerencias que el grupo le hace respecto a los recorridos o los viajes”.

A la pregunta qué significaban para ella esas salidas y caminatas, Marcela manifestó: “Me interesa estar en actividad, en forma sistematizada, organizada. Fui en busca de eso y encontré un grupo de personas con los mismos intereses, la mayoría con los mismos valores que yo, también me reencontré con personas conocidas que hoy son mis amigas. En suma, un grupo social muy agradable y significativo para mí”.





Cicloturismo

Claudia Pavón, profesora de Educación Física, es otra de las personas que eligieron hacer actividad al aire libre, por caminos rurales. En este casi es ciclismo por eso el grupo que lidera se llama Chicas Trek, compuesto por 136 mujeres inscriptas.

Según lo explicado a Democracia por Claudia, todo comenzó después de tener una experiencia personal muy fuerte, superando un estado de salud que la tuvo complicada.

“Pasé la ola – como se dice-, me recuperé y empecé a hacer cicloturismo. En el paisaje, lo recreativo y en el encuentro con otros, encontré un espacio diferente”, afirmó.

“Empecé a rodar y después, como tengo una tienda de bicicletas, armé Chicas Trek, como una iniciación deportiva. También tengo otro grupo, que es de Kayak, para el agua, que ´por ahora no se reúne dadas las condiciones de sequía”, comentó.

Mujeres en bici

De acuerdo a lo explicado por Pavón, Chicas Trek recorre en bici caminos rurales que suman distinta cantidad de kilómetros cada uno: las principiantes hacen hasta 30 km, llegando hasta Agustina, Saforcada, Agustín Roca. Las que son avanzadas tienen otro entrenamiento, y llegan hasta Chacabuco, Lincoln, etc., en lo que el sexto año de cicloturismo. “Somos dos profesoras: Giuliana Ferrari y yo, que acompañamos a las participantes”, acotó.

“El objetivo del plan es iniciar a la mujer en el deporte del ciclismo. En este proceso brindamos capacitaciones sobre el uso y práctica de los cambios, posición correcta arriba de la bici, rodadas en pelotón y mecánica ligera (para solucionar problemas de la bici que se puede presentar en el camino). A cada participante se le pide un apto de salud, en principio las clases son personalizadas, la actividad progresiva, al ritmo de cada persona. En total son tres grupos”, comentó.

En lo que es cicloturismo hacen recorridas por toda la Argentina, el último viaje fue el Cañón del Atuel y Yacanto de Calamuchita, y el próximo 7 lagos (Ruta 40).