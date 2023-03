Tras un verano de sequía, ¿qué plantas y árboles poner y cómo cuidarlos en otoño?

No es sólo la entrada en reposo y caída de hojas de los árboles. En el hemisferio sur, el otoño comienza cada 21 de marzo y llega a su fin el 21 de junio, y también abre la posibilidad de tener un jardín verde y colorido.

En diálogo con Democracia, referentes de viveros locales brindaron recomendaciones para tener plantas sanas tras un verano de altas temperaturas y sequía, detallaron los secretos del cuidado y las advertencias al momento de la poda, y enumeraron las especies indicadas para adornar las casas y las quintas en esta época del año.

La elección correcta, lo más importante

No es lo mismo organizar un patio en zona urbana que cuidar el jardín de una quinta. Las opciones son vastas, pero los especialistas recomiendan prestar particular atención a los propósitos de la elección de los árboles y plantas y del espacio con que se cuenta.

“Un punto importante en la elección de los árboles es el tamaño y la especie acorde al lugar”, explicó Cintia Heisterborg, del vivero “Naturalezza del Cerrito”, ubicado en Regimiento Quinto de Línea y las Luciérnagas. Además, advirtió que “no es una decisión liviana”, puesto que requiere de un análisis pormenorizado del espacio con el que se cuenta y el lugar en el que vivirá la especie.

En la misma línea, Rosana Tudisco, de “Tierra Viva Vivero y Deco”, ubicado en avenida Padre Respuela 115, afirmó que “todo depende del lugar geográfico y, por ende, de las condiciones climatológicas y edáficas del mismo, de los gustos de quienes lo habiten, y de los objetivos que se persigan”. Claro está que no se trata sólo de imitar un diseño de una revista o de las redes sociales.

Si lo que se quiere es organizar el patio de una casa en la ciudad, las opciones florales no son enemigas del otoño. Al respecto, Cintia Gómez, de “Vivero Los Horneros”, ubicado en Los Horneros y Los Naranjos, afirmó que “las más comunes en los jardines son las Rosas, Hortencias, Coronitas de Novia, Jazmines y Alegrías del Hogar”, aunque precisó que “no todas se pueden usar en los mismos espacios, ya que el clima cambia”.

Asimismo, para quienes quieren agregar plantas en marzo o abril, Cintia señaló que una buena idea es apuntar a un “jardín mixto”, que conste de “algunas ornamentales anuales que van a dar mucho color y alegría durante otoño e invierno, como los Pensamientos, Violetas de Los Alpes y Crisantemos”. A ello se le puede agregar, precisó, “ arbustos que viven muchos años y que dan color durante todo el año como las Polygalas, y otros que con el frío explotan con un follaje muy llamativo, como las Nandinas Fire Power”.

Los “plantines florales”, como los describe Rosana, son plantas anuales específicas de otoño-invierno. Además, la profesora de ciencias naturales e ingeniera agrónoma también recomendó las plantas perennes con época de apogeo y floración en otoño- invierno, como las ya mencionadas Violeta de los Alpes, Clivias, Bergenias o Camelias.

“En un patio urbano hay construcciones cercanas, hay que elegir un árbol que a futuro no genere inconvenientes y que pierda la hoja, así en invierno el sol entra a la casa”, señaló Heisterborg. Además, agregó que lo mismo ocurre en el caso de las veredas, dado que hay que reparar en que las raíces no las arruinen y que no genere problemas con el cableado o el tránsito.

Entre ellos, enumeró “el ciruelo de jardín, el crespón, el acer buergerianum o un cina cina” y especificó que “en cada caso hay que evaluar muchos factores” para colocarlos. A dicha clasificación, Tudisco también agregó los árboles pequeños, Prunus pissardi o Ligustro Variegado; las trepadoras, como Jazmín de leche, Jazmín azórico y Bignonia venusta; las plantas arbustivas, como Buxus, Azareros y Euvonymus; las herbáceas perennes, sea Agapantus o Dietes; y las herbáceas anuales, es decir, Pensamientos o Violas, en el caso de las otoño-invernales.

Opciones para elegir hay de sobra, pero lo fundamental es que la elección sea la adecuada al lugar y la función que se busca. No todo lo decorativo es funcional, y viceversa.

En el caso de las quintas o campos, afirmó Tudisco, pueden emplearse “especies que alcancen mayores dimensiones, como árboles, sean Fresnos, Acer, Liquidámbar, o Lagerstroemias y arbustos de mayor porte, como Photinias o Melaleucas.

El cuidado en este otoño

Sin dudas, el 2023 ha sido atípico en términos de precipitaciones y temperaturas. La sequía y los calores extremos dejan un panorama más complejo al otoño que, de acuerdo al calendario, comienza el próximo martes en el hemisferio sur.

Bien es sabido, tal como recordó Heisterborg, que “en el otoño el árbol comienza su período de reposo, pierde las hojas y empieza a descansar”, pero ello no implica que no se necesite un trabajo activo por parte de las personas para que sea una buena temporada.

Desde “Vivero Los Horneros”, Jonatan Rodríguez, que también oficia de parquero y paisajista, explicó que “si las plantas fueron cuidadas durante el verano y no les faltó riego van a tener suficiente fuerza para afrontar el otoño y el invierno” pero que, si por el contrario, no reciben suficiente agua en los próximos meses, “las heladas van a terminar de deshidratarlas”. El riego durante todo el año es prioridad.

En cuanto al rol activo que tienen los cuidadores, los especialistas explicaron que hay mucho por hacer en otoño.

“Depende de la especie a tratar”, advirtió Tudisco, que destacó que en líneas generales se recomienda “regular el riego, hacer podas, reponer de plantas muertas, colocar cobertura en el suelo, y hacer control de plagas y enfermedades”.

Por su parte, la ingeniera también explicó que “es un buen momento para el replanteo del tipo de especies que están usándose, si es que se seleccionaron sólo por el gusto del dueño o son acordes a las condiciones del lugar”. Un mea culpa y reorganización del jardín.

Por último, la limpieza general de plantas secas, ramas y hojas, así como las podas oportunas, son, para Jonatan, actividades fundamentales, puesto que, afirmó, “si esto no se realiza da lugar al desarrollo de hongos que luego van a enfermar a las plantas”.

A pesar de que muchos consideran que es sano dejar que las hojas se integren a la tierra y sirvan de abono a la planta, desde “Vivero Naturalezza del Cerrito” explicaron que, tras un verano con muchas plagas, “las hojas pueden contener insectos y huevos, y hay que retirarlas para que no sean una fuente de infestación”.

Poda: ¿cuándo y cómo?

Entre mitos y verdades, el tema de la poda es sensible para muchos vecinos, y conocer a fondo cómo y cuándo realizarla es prioritario para evitar el daño de los arbustos y árboles.

Consultada al respecto, Heisterborg señaló que “los árboles frutales llevan una poda de formación al momento del plantado y una poda de fructificación una vez al año”, pero aclaró que “al resto de los árboles no es necesario podarlos” y afirmó que “es un mito la idea de que hay que hacerlo sí o sí y en ciertos meses”.

Y agregó: “el árbol naturalmente es perfecto, se poda para limitarlo por algo en particular o por una cuestión estética. La naturaleza no pide que lo podemos”.

Asimismo, Tudisco también explicó que “no todos los árboles se podan, ya que algunos pueden perder su forma típica, como sucede por ejemplo al decapitar coníferas, lo que hace que pierdan su clásico formato piramidal”.

Se puede podar en otoño e invierno, como es el caso, afirmó Cintia Gómez, de “los arbustos, cercos, palmeras, enredaderas, a los cuales se les da forma o se los mantiene para que no invadan, y de las aromáticas, para retirar todas las flores marchitas”. Además, se pueden realizar podas de verano.

Para los árboles nuevos también se requiere atención. “Se hace poda de formación”, destacó Tudisco, quien agregó que se realiza “en función de la arquitectura de la parte aérea”.

En el caso de los frutales, en cambio, la ingeniera explicó que se realiza para garantizar una correcta estructura vegetativa; aunque también no se descartan las podas de limpieza, las de fructificación, en el caso del duraznero o la higuera, y las esporádicas, para el ciruelo, manzano y peral.

Desde “Naturalezza” también aclararon que “se puede hacer una poda de sanidad, por ejemplo, luego de una tormenta, cuando hay ramas y gajos rotos o hay afecciones de plagas”.

No obstante, todos los especialistas consultados coincidieron en la importancia de que la poda la realice personal idóneo, tanto para evitar accidentes como afecciones para las plantas.

“En el caso de no saber de poda lo más recomendable es llamar a un parquero”, explicó Jonatan, y Rosana agregó que “si es arbolado público, deberá informarse en municipio si se puede efectuar la poda en forma privada o, caso contrario, se debe esperar el turno de poda municipal”.

Además de los accidentes domésticos, los riesgos de practicar de forma incorrecta la poda también pueden ser irreversibles para los árboles. En dicho sentido, Tudisco afirmó que pueden haber “árboles deformes, con dificultades en el crecimiento posterior y debilitados, más propensos a las enfermedades y a los ataques por plagas. Inclusive, se los puede llevar a la muerte prematura”.

Conflictos con la electricidad o un corte mal realizado que derive en la caída inesperada de una rama o tronco son también imponderables de la práctica amateur.

Las plagas

“En este año, debido a las altas temperaturas, hay muchos problemas de plagas, que han afectado a poblaciones muy elevadas”, especificó Heisterborg.

Es que, entre las invasiones más comunes, los productores coincidieron en que este año se ha percibido la circulación de ácaros, trips, arañuela roja, cochinillas, pulgón y Astylus atromaculatus, también conocido como “siete de oro”.

Pero, previo a la aplicación de pesticidas u otros productos especializados, desde “Tierra Viva Vivero y Deco” advirtieron que “primero debe identificarse si se trata de enfermedades o de plagas. Una vez seguros de que es una plaga, se seleccionará el método a usar para combatirlas”. En dicho sentido, la consulta con especialistas o el uso de la tecnología son opciones viables para saber qué tiene la planta.

Respecto al tratamiento, Gómez especificó que “los pesticidas pueden ser sintéticos u orgánicos, o se pueden utilizar los remedios caseros para las huertas o jardines de aromáticas”. En la misma línea, Tudisco recomendó evitar los sintéticos, aconsejó la prevención para evitar las pestes y llamó a evitar el uso de químicos cuando no es necesario.

Por su parte, para quienes desean ver sus plantas más nutridas y fuertes, los fertilizantes, sean orgánicos o sintéticos, son una buena opción. Lo primordial, explicó Rosana, es que “no se colocan en la época en que bajan las temperaturas y se entra en períodos de heladas, sólo se pueden usar en plantas de interior o bien en las de crecimiento otoño- invernal”.

Tal como señalaron desde “Vivero Los Horneros” recién “a finales de verano se puede optar por fertilizar tanto césped como ornamentales y árboles”.