Murió el bebé que nació prematuro en Punta Cana

La pareja argentina que vive una pesadilla en medio de lo que eran unas vacaciones soñadas en República Dominicana, comunicó que el bebé de ambos, que había nacido de manera prematura en medio del viaje, murió luego de sufrir tres paros cardíacos. En el medio denuncian que el seguro no se hace cargo de los gastos de la internación.

La muerte del recién nacido fue comunicada por la propia familia mediante un mensaje en redes sociales: “Se nos fue nuestro bebé y con él nuestros corazones”, escribieron en Instagram y agregaron: “No queríamos dejar de informarles porque no hay palabras para agradecer tanto cariño y fuerza que recibimos a la distancia”.

El drama de Marianela Mayol (32) y Federico Ramos, una pareja radicada en Mendoza que viajó a Punta Cana de vacaciones, comenzó en la madrugada del viernes 3 de junio, cuando la mamá primeriza, comenzó con contracciones, fue trasladada a un hospital que trabaja con turistas y tuvo un parto prematuro. En medio de esta situación de extrema emergencia que viven los argentinos, la empresa Axa de asistencia al viajero que habían contratado no quiere hacerse cargo de los gastos médicos. Le exigen a Marianela y a Federico que presenten el pasaporte y los pasajes de Tomás para poder incluirlo en la cobertura y costear esos costos acumulados.

“Cuando contratamos la cobertura de asistencia al viajero, nos dijeron que estaba contemplado mi embarazo y cualquier emergencia que pudiera surgir. Pero ahora, cuando llamamos a Visa y a Axa (la compañía con que contratamos el seguro), no nos dan una respuesta concreta y seguimos esperando”, contó Marianela en la mañana de este miércoles en diálogo con radio Nihuil, horas antes de que se conociera la muerte del bebé.

“Cuando nos responden, nos dicen que están ocupados en nuestro caso. Lo que nos dicen es que mi cobertura va a responder, pero están viendo cómo van a responder con el bebé. El tema es que nosotros tampoco podíamos seguir quedándonos en el hospital e incrementando los costos, que son muy altos. Pero los tiempos de la tarjeta y de la empresa no son los mismos que los nuestros”, contaba la mujer en la comunicación radial.

Llevan más de 62 mil dólares en gastos y necesitan una respuesta urgente para retornar a la Argentina. “Una chica nos leyó los términos y condiciones y dijo que, salvo en caso de aborto, el seguro cubre sin ningún problema. Mandaron el certificado de verificación como que el seguro cubría. Desde el viernes que estamos esperando. Pero no especificaron nada”, reveló. El martes por la tarde, mientras realizaban los trámites para salir de la clínica, a Marianela y Federico les devolvieron los pasaportes que les habían retenido cuando ingresaron, aunque aún no pueden todavía salir del país por no contar con las garantías de que tanto la tarjeta de crédito como la asistencia al viajero se harán cargo de la internación.