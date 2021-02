Horóscopo de hoy: todas las predicciones del día según tu signo zodiacal

Aries

Tu mala suerte se fue, vas a estar bien económicamente pero no dejes de cuidar los gastos. En el trabajo te está yendo bien, no te preocupes si hay incomodidades, ya se resolverán. Tendrás libertad de decidir en tu trabajo, te lo has ganado. Comienza una excelente época para ti en el amor y en lo económico. Debes depurar tus amistades, deja solo las que valen la pena. Vas a estar en armonía, con mucha energía y buen humor. No te gastes discutiendo con personas que no lo valen, prioriza tu salud. Intenta ponerte en forma modo Aries.

Tauro

Si tienes trabajo, recibirás un ofrecimiento que debes considerar, habrá mejoras salariales y laborales. Si estás buscando empleo, lo encontrarás pronto, la semana que viene te llegarán novedades, puede que algunas cosas no te cierren pero las vas a resolver. Arrancas una excelente temporada para el amor, disfrutarás con tu pareja. Cuidado al tratar con una persona que es muy celosa, eres demasiado independiente y no tolerarás ningún tipo de planteo. Estás equilibrado entre la salud y tu gran entusiasmo, no dejes que te lo quiten. No gastes tus energías en discutir no dejes que te quiten la paz.

Géminis

Para conseguir ese ascenso que buscas debes ser más contante, puedes lograrlo. Debes solucionar urgentemente tus problemas económicos y no, la solución no son los juegos de azar, sal de eso. Es momento de confianza extrema en el amor, tú y tu pareja dejarán de lado las inseguridades. Recuperarás lo que dabas por perdido. Todos los malos entendidos los hablarán y solucionarán todos esos asuntos. Te sentirás muy bien y con energía. El ejercicio físico te ayudarás a verte en mejor forma y con tus molestias musculares.

Cáncer

Todos los problemas que tenías en el trabajo se van a solucionar de a poco. Vas a poder concretar tus sueños, no sin antes trabajar muchísimo por eso. Pasarás buenos momentos en familia y se divertirán. Si tienes pareja, es momento de gran estabilidad emocional para ambos, estarán mu melosos. Estás en un proceso de autoreparación, estás sanando viejas heridas y conociéndote mejor como persona, eso es muy bueno para ti. Vas a tener todo el apoyo de tus familiares. Si no quieres complicar tu salud, deja de lado a las personas conflictivas que son un estorbo para ti. Necesitas mejorar tu dieta para acompañar tu proceso de mejora personal.

Leo

Hay algo en lo laboral que no estas captando, por favor concéntrate y arréglalo. Tienes una nueva oportunidad que no deberías desaprovechar. Según los astros, se aproxima la estabilidad económica, pero no ahora por el momento debes controla los gastos. Elige mejor a tus amistades, no todos son sinceros. Un problema del pasado se renueva y perturba tu estabilidad emocional, si tienes pareja esto será un conflicto. Puedes ejercitarte más seguido, eres bastante ocioso. Probablemente tus emociones estén a flor de piel y te invada la melancolía, échale la culpa a tu pasado. Con el correr de los días eso mejorará.

Virgo

Es momento de mejorar tus finanzas, los astros están de tu lado, vas a lograrlo. Para llegar a esto, deberás ordenar tus deudas y saldarlas lo antes posible, a partir de allí todo será ahorro. . Para el trabajo te vendría genial capacitarte en estudios tecnológicos, nunca esta demás. Vas a dedicarte a hacer lo que te gusta y alguien e acompañará en esa aventura. Los asuntos laborales requerirán de tu presencia para solucionarse. Vas a sentirte genial física y mentalmente, vas a salir a disfrutar con amigo y te sobrará energía, cuídate y todo saldrá bien.

Libra

Los problemas en el trabajo pronto se solucionarán. Es momento de afianzar tus finanzas y tener la estabilidad económica que buscas. Tus amigos te apoyan en todo, confía en ellos. Tus insegurtidades te juegan en contra para hallar el amor, se más objetivo. Debes escuchar a un amigo que te necesita, no dejes que ofrecerle tu ayuda, él te lo compensará. Pierdes mucho tiempo, intenta organizarte mejor. Trata de hacer ejercicio para mejorar tu imagen, intenta no ser tan autocrítico porque te frustrarás. Invierte tiempo y dinero en ti, en tu signo la imagen persona lo es todo.

Escorpio

Vas a cambiar de rumbo buscando una actividad que te de dinero y estabilidad económica. Las tareas que te asignen en el trabajo se convertirán en nuevos desafíos, acéptalos y crecerás como profesional. Estás algo intolerante con las personas que no se frenan a pensar lo que dicen, ignóralas ya pasará. Puedes darte algún gusto, tu economía no variará por eso. Eres demasiado libre, no te gusta dar explicaciones, eso complica que encuentres el amor de forma estable, porque te agobias. Debes dormir más, estás bien de salud pero no descansas. Sigue cuidándote de la temperatura, un día de frío y dos de calor no son buenos para nadie.

Sagitario

Es momento de realzar tu economía, algunos cambios serán muy buenos para ti. Tu trabajo te agota, te sientes agobiado, sería bueno que combines la responsabilidad y seriedad que ésta tarea requiere, con sentido del humor, o te hartarás. Debes ser más objetivo en tu relación no tomes todo personal, solo llenarás de inseguridades a tu pareja. En lo que emprendas, tienes el apoyo de tus amigos. Una amiga va a confesarte algo, debes ayudarla y escuchar sin juzgar. Si mantienes la cabeza concentrada y eres realista conseguirás todo lo que quieres. Tu forma de vida es la culpable de tus males, organízate hacer ejercicio para descargar adrenalina, te hará muy bien. Gastarás plata para mejorar tu imagen, lo necesitas, hazlo.

Capricornio

Vas a hacer muy bien tu trabajo, vas por el camino correcto. En cuestiones de finanzas deberás tener mucho cuidado con los gastos superfluos, te encaminarás con el dinero, pero debes prestar atención y realizar buenas inversiones. En el amor, estás de suerte, este día tal vez conozcas a alguien que llame mucho tu atención. Hoy se abre a ti un corazón que dabas por cerrado, las disculpas y la aceptación de errores ayudarán en esa relación. Debes aprovechar esta buena racha que llega a ti. Vas a estar propenso a las desilusiones, para evitar esto, baja tus expectativas. Vas a estar súper simpático con las personas. Al final de la jornada te vas a sentir agotado, trata de descansar.

Acuario

Este es tu mes acuario, harás todo lo que te propongas. El sol está en tu signo y claramente te está iluminando, vas a dar lo mejor de ti en lo laboral y en lo personal, te sentirás genial. Tus compañeros de trabajo confían mucho en ti y cuentan contigo para todo, esa relación se estrechará. Si estás en pareja, la relación se va a afianzar y van a estar muy felices. Pero si eres soltero, deberás tener paciencia porque las restricciones sociales, no permiten que conozcas personas nuevas. Cuida tus tobillos, una torcedura podría arruinar tu día.

Piscis

En tu trabajo diario, son momentos de mucha actividad, pero tranquilo, gracias a eso conseguirás cumplir tus objetivos. Si tienes un emprendimiento, vas a usar todos tus conocimientos para multiplicar tus ganancias, te beneficiarás. Si eres constante y comunicativo, el amor con tu pareja tendrá mucha paz. Si estás soltero o hace poco cortaste una relación, no dejes que tus amigos te presionen para salir con otra persona, a veces necesitamos pasar por un duelo. Controla tu mal humor y todo lo que salga de tu boca, podrías ofender a alguien que no te conviene ofender. El descanso es fundamental para la buena salud, intenta dormir al menos 8 horas. Ha deporte y come sano para evitar enfermedades.