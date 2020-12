Las empresas que compraron dólares y recibieron el ATP tendrán que devolver el beneficio

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, advirtió hoy que a las empresas que accedieron al programa de Asistencia al Trabajo y a la Producción (ATP) y compraron dólares, "se les va a exigir que devuelvan el beneficio".

"Hemos sido muy claros en el manejo del programa ATP, ya que toda empresa que reunía los requisitos necesarios era automáticamente incorporada en el programa. Pero las reglas de juego son claras: las empresas no podían acceder al mercado de cambios oficial, ni el contado con liquidación, aunque sí para lo que tenga que ver con pagos de importaciones", sostuvo el funcionario nacional. El integrante del Gabinete destacó que el ATP -a través del cual el Estado Nacional abona una parte del salario de trabajadores del sector privado- "es un programa muy importante, que implicó un esfuerzo significativo".

"Así que si efectivamente se detectan empresas que no han cumplido con la normativa, se les va a exigir la devolución del beneficio", afirmó el ministro en declaraciones radiales. Además, el ministro enfatizó: "Tuvimos un Estado que estuvo a la altura de la circunstancia en medio de la crisis por la pandemia, de manera que el que no cumplió con las reglas del juego tendrá sus consecuencias". Por otra parte, Kulfas ratificó que la salida del programa Precios Máximos "será en forma gradual y consensuada", y estimó que la inflación de 2020 "va a terminar 20 puntos abajo que la de 2019, en un contexto tan difícil como fue el de este año. No obstante, queremos ir por más, porque no nos conformamos con esto".

"Es por eso que lo que se buscó con los Precios Máximos fue garantizar a futuro la provisión de productos incluidos en ese programa sin aumentos", concluyó.