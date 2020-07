Chaco: un hombre degolló a su expareja en plena calle

Un hombre degolló a su expareja tras interceptarla en una calle de la localidad chaqueña de Presidencia de La Plaza, tras lo cual se entregó a la Policía.

El femicidio -el cuarto cometido en el año y el tercero durante la cuarentena en Chaco- ocurrió el pasado sábado alrededor de las 21, cuando Ramona Benítez (29) caminaba por una calle cercana a la comisaría de Presidencia de la Plaza y fue sorprendida por su expareja, Hugo Ramón Navarro (33).

De acuerdo a las fuentes, el hombre la degolló y luego se entregó en la sede policial, donde confesó el hecho.

El caso es investigado por el fiscal especializado en violencia de género, Héctor Valdivia, quien estableció que, tras el crimen, Navarro dejó el cuerpo en la calle, caminó unos 80 metros hasta la comisaría de Presidencia de la Plaza y confesó el hecho.

Los pesquisas no hallaron denuncias previas por violencia de parte de la víctima contra su expareja.

Florencia Rivera y Víctor Hugo Ramírez fueron dos de los amigos de Ramona que se expresaron a través de las redes sociales. “Ay Ramo, se me desmorona el corazón. Recuerdo ese día que nos abrazamos y lloramos juntas, vos tenías el ojo morado fruto de otro golpe más de él. Pero me dijiste ahora estoy tranquila Flor, él está preso. A las dos semanas salió, vos rápido fuiste a la comisaría en busca de otra denuncia, fueron 17 denuncias que le hiciste y no sirvió de nada”, relata Florencia. Y agrega: “Hoy te pudiste escapar de él porque te seguía a todas partes, te estabas yendo a hacer la denuncia N°18 para que te dejara en paz y, sin embargo, te arrebató la vida. Me duele abrazar a tus viejos y no poder decir nada, me pongo en su lugar y le quitaron una hija, no hay dolor más grande que ese. Te fuiste y no hay vuelta atrás”.

“Ramona quedó tirada en el piso frío, vivió los últimos meses pidiendo ayuda, murió buscando auxilio. Quienes debían escucharla no la escucharon”, denunció Víctor Hugo.

La investigación quedó en manos del fiscal especializado en violencia de género, Héctor Valdivia, quien estableció que Navarro dejó el cuerpo de Benítez en la calle y fue directo a confesar el crimen a los efectivos policiales.

En tanto, el lunes último a la tarde, en otro hecho de violencia de género, una joven de 24 años fue herida a puñaladas por un hombre con el que mantenía un vínculo sentimental y debió ser internada en el hospital Perrando, donde se recuperaba.

De acuerdo al diagnóstico médico, la mujer presenta heridas de arma blanca en el hemitórax izquierdo y el antebrazo derecho y excoriaciones en la región frontal y cuello.

La policía chaqueña informó que tras ese hecho y, luego de un rastrillaje, apresó en la zona Lavalle al 2000, de Resistencia, a un joven de 22 años como sospechoso del ataque y que en su poder se secuestró un cuchillo tipo serrucho sin mango.