Baby Etchecopar imputado por insultar a trabajadoras de peajes

El Ministerio Público Fiscal de la Caba imputó al conductor Baby Etchecopar por haber llamado “boludas”, “pendejitas” y “asquerosas” a trabajadoras de peajes durante su programa de radio en 2019. “De forma indirecta las injurió, difamó, humillándolas y deshonrando la dignidad de aquellas”, señala el escrito firmado por Mario Galante, fiscal de 1º instancia de la Ciudad. La decisión fue adoptada el 30 de junio, pero recién trascendió en las últimas horas.

En agosto del año pasado, en su programa emitido por Radio 10, el conductor se había referido de forma despectiva a las cajeras de ese servicio. “A las chicas del peaje, manejadas por los Moyano, primero que está prohibido ponerse para el peaje la remera de Camioneros. Tienen la remera verde, las boludas. ¿Y sabés qué te hacen? A mí, hay algunas que me conocen, porque yo paso todo el día, te tiran la guita, no te la dan en la mano, porque saben que estás en contra”, expresó el conductor. Siguió: “Te juro por Dios. Son chicas chicas. Las grandes, no. Las pendejitas te miran con odio y te tiran la guita porque tienen la remera de Camioneros”.