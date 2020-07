Cuando tres no son multitud: parejas de Hollywood con relaciones abiertas

Menudo lío tiene montado Will Smith, su mujer, Jada Pinkett, y el rapero August Alsina. La salida a la luz de un romance entre la segunda y el tercero con el consentimiento del primero ha vuelto a poner el foco en el matrimonio Smith que, a lo largo de sus más de 20 años de andadura, ha tenido que vivir con el sambenito de que son una pareja abierta, es decir, que mantienen relaciones sexuales con terceros con pleno consentimiento del otro cónyuge.

Admitirlo abiertamente no siempre es tarea fácil, pues tal acuerdo pertenece a la esfera más íntima de una relación. Por eso cuando el rapero Alsina contó su historia de amor con Jada, esta primero lo desmintió, aunque luego acabó admitiéndolo. Durante años se ha dado por hecho que los Smith eran uno de los más claros ejemplos de esta manera de amar y de vivir. Todo surgió cuando en el 2013, la actriz hizo unas declaraciones que se prestaron a esa interpretación: “Siempre le he dicho a Will: ‘Haz todo lo que quieras siempre que te puedas mirar en el espejo y sentirte bien’. Porque, al final del día, Will es dueño de sí mismo. Tiene que decidir lo que quiere ser y no es algo que me corresponda a mí. O viceversa”.

Pero en Hollywood hay más ejemplos. Hace tres años la actrizScarlett Johansson confesó: “La idea del matrimonio es muy romántica, es una idea muy bonita, y su práctica puede ser una cosa muy bella. Pero no creo que sea natural ser una persona monógama. Puede que me critiquen por esto, pero creo que es mucho trabajo”. La intérprete, de 35 años, está comprometida conColin Jost, que pronto se convertirá en su tercer marido.

Una de las parejas más poderosas del mundo, Beyoncé y Jay-Z, superaron una crisis de pareja muy profunda. Fue en ese momento cuando se habló de que para poder salir adelante habían recurrido a abrir sus relaciones. Entonces se supo que él le había sido infiel y ella confesó que fue gracias a la terapia de pareja que pudieron salvar su matrimonio.

Parece que el secreto de los más de 50 años que llevan juntos Dolly Parton y su marido, Carl Thomas Dean, es este formato de relación. Ella hizo unas declaraciones en el 2007 que se interpretaron en ese sentido: “Si nos somos infieles no lo sabemos, así que si así es, es bueno para los dos. Ni él ni yo querríamos saberlo”. Poco después, y ante el revuelo que se había generado ella aclaró: “Dejamos que cada uno sea lo que quiere ser, pero le mataría si supiera que está con alguien y él haría lo mismo conmigo”.

Una de las primeras en hablar abiertamente del tema y de su práctica fue Shirley McLaine, que estuvo casada casi 30 años conSteve Parker. “En 1954, mi marido y yo practicamos el matrimonio abierto. Nadie lo entendía, pero creo que esa es la base de un matrimonio duradero. Yo era muy abierta con todo esto y él también”.

También hay parejas que empezaron su relación abriendo puertas pero las acabaron cerrando. Mila Kunis y Ashton Kutchercomenzaron a verse sin compromiso y fue precisamente eso, el tener una relación abierta durante un tiempo, lo que les llevó a darse cuenta de que no soportaban ver al otro con una tercera persona. “Descubrimos que cada vez que intentábamos vernos con otra gente, al final nos llamábamos y acabábamos quedando porque queríamos más. Hasta que descubrí que me ponía nerviosa y acabé hablando con él para decirle que no quería vivir más esa situación”, confesó ella en el 2016.