Caso Anahí: “Si quedo detenido, el asesinato va a quedar impune”

Marcos Esteban Bazán, uno de los imputados por el femicidio de Anahí Benítez, la joven que fue hallada asesinada en 2017 en la reserva Santa Catalina de Lomas de Zamora, declaró ayer, en la última jornada del juicio, que es “inocente” y se dirigió a la madre de la víctima para decirle que si él es condenado, el crimen de su hija “va a quedar impune”.

“Señora, yo entiendo que perdió a su hija de la peor manera que una madre puede perder a una hija, pero verifique bien, porque si yo quedo detenido, el asesinato de su hija va a quedar impune. Porque yo, Marcos Bazán, no tengo nada que ver con tal crimen que se ha cometido”, dijo el imputado por videoconferencia ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 7 de Lomas de Zamora.

“Discúlpeme señora mi intromisión, pero se lo tenía que decir. Muchas gracias”, agregó Bazán (34) al dirigirse directamente a Silvia Pérez, madre de la víctima.

Al comenzar su declaración, el acusado afirmó ser “inocente” de todos los cargos que se le imputan y dijo que no conocía de antemano ni a la víctima -Anahí- ni al otro imputado que tiene la causa, Marcelo Sergio Villalba (42), quien en febrero dejó de ser juzgado por decisión del TOC 7 ya que, por sus problemas psiquiátricos, se consideró que no estaba en condiciones de estar en el debate. “Anahí nunca pudo haber estado en mi casa, ni viva ni muerta, sin que el entorno lo haya visto”, afirmó.