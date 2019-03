Tres bandas integradas por mujeres se hacen oír en los escenarios de la Región

Como un signo de los tiempos, o sencillamente por los avances que se han logrado en estos años en materia de igualdad de derechos y hacia la construcción de una sociedad más desprejuiciada –aunque todavía falta mucho por hacer- las bandas integradas netamente por mujeres se hacen escuchar en los escenarios de la región, a fuerza de música y compromiso de género.

De hecho, en Junín existen al menos tres bandas femeninas, con diferentes estilos musicales, formadas hace solo un año, que están haciendo historia ocupando un lugar en los diferentes escenarios, muchas veces exponiendo un mensaje contundente para que la mujer sea respetada en los distintos ámbitos.

Es así que Las Pibas, Las Chicas del Folk y Valkirias, al ser entrevistadas por Democracia, contaron cómo fueron sus inicios en la formación de sus respectivos proyectos musicales y las ganas de hacer música como una forma de expresión artística, no solo en Junín sino también en las ciudades de la Región.

Las Chicas del Folk

Las Chicas del Folk se formó hace un año, en principio con la participación de Ailén Pereyra, Taty Costales y Laura Garín, las tres de Junín, después se sumó Julia Puccio, oriunda de Los Toldos, radicada en Junín hace unos años.

El inicio fue espontáneo: Ailén y Laura eran solistas del género folclore. Todo empezó cuando Ailén tuvo que participar en una peña y no tenía quién la acompañase instrumentalmente. Así Taty, con su bombo, y Laura, con su guitarra, se sumaron a esta presentación en la peña, siendo entonces el puntapié inicial para el nacimiento de Las Chicas del Folk.

Las tres integraron esta banda que hoy, con el teclado de Julia Puccio, se afianza cada vez más en cada presentación.

Las cuatro estudiaron en el Conservatorio de Música de Junín y tienen otras actividades, fuera de la banda, incluso dos de ellas son madres, por lo cual el tiempo que disponen es limitado. Sin embargo, las ganas de hacer música no las abandona.

Es así que este primer año, Las Chicas del Folk lo transcurrieron participando en peñas, varietés, FEMI 2019, también fuera de Junín, como cuando estuvieron en la Peña San Emilio (General Viamonte) y en el Festival Cantoras 2019, en General Pinto.

La última fecha fue muy exitosa, siendo distinguidas en el Cantoras de General Pinto. Hubo dos jornadas de presentaciones, en la primera fueron seleccionadas para la Final, y en la segunda, ganaron el premio mayor, junto con otras concursantes, una de ellas Laura Luchetti, también de Junín.

El premio fue que Las Chicas del Folk participen en distintos eventos que los organizadores lleven a cabo, por lo cual el 7 de abril tocarán en Granada, partido de General Pinto.

“Fue como un premio a todo el esfuerzo y las energías que veníamos poniendo. Si bien sentimos que hay muchas cosas por mejorar, esto fue un empuje para decir, estamos por buen camino y lo estamos haciendo bien. El jurado nos dio críticas muy buenas y la gente también”, recordaron.

“Nosotros hacemos un gran sacrificio, porque son horas y horas de ensayo, tiempo que no estamos en nuestras casas. Las cuatro estábamos distintas carreras en el Conservatorio pero a su vez hacemos actividades paralelas y dos de nosotras somos madres”, explicó Julia Puccio.

Si bien el comienzo de la banda fue espontáneo, y dio la casualidad de que eran tres y luego cuatro mujeres, actualmente están muy contentas de esta formación, en un género (folclore) que no tiene grupos musicales totalmente compuestos de mujeres.

“Para nosotras es importante que haya más presencia femenina en los escenarios, así que estamos impulsando y alzando la voz junto con las demás bandas de mujeres en Junín. Es bueno que tengamos más participación en todo lo que es el ámbito musical que a veces nos ha dejado de lado”.

Integrantes: Ailen Pereyra, en voz; Taty Costales, en percusión; Julia Puccio, en teclado; y Laura Garín, en guitarrra y voz.

Valkirias

Las raíces de Valkirias surgieron por el Día de la Mujer 2018, en un evento realizado en la Casa de la Cultura, donde se juntaron distintas bandas para celebrar esa fecha.

En diálogo con Democracia, Natalín Toledo explicó que ya venían con la idea de formar un grupo exclusivamente de mujeres y ese día, el 8M del año pasado, fue como un impulso que ellas y sus compañeras tuvieron para juntarse y hacer la banda. “Surgió espontáneamente, junto con mis compañeras Rocío Villegas, Camila Toledo, Sofía Grigüela, Agustina Casas y yo”, dijo Natalín.

Según lo manifestado, la música que ejecutan estas cinco mujeres está en la rama electro acústico pero también incursionan en otros estilos. “En el FEMI incorporamos electrónica y caja de sonidos, también música country, indie, etc. En principio hacíamos covers, luego nos inclinamos a temas compuestos por mujeres y actualmente también temas propios”, explicó.

Creación y resistencia: Naty, de Valkirias, apuntó al entusiasmo de la banda pero también al esfuerzo para impulsarla. “No es fácil crear un tema, componer, en suma juntarnos para hacer temas, que hablan de la lucha de la mujer. Todas estamos en la lucha feminista, es algo importante, pero están abiertas a otras iniciativas musicales. Nosotros aportamos nuestra música, siempre que sea algo positivo, vamos a estar”, explicó.

“Por medio de la música presentamos esta resistencia que hacen las mujeres actualmente, también arriba de los escenarios. En Junín hay otros grupos también de mujeres que conforman bandas musicales, con distintos ritmos. Está muy bueno poder juntarnos, unirnos en algunos shows o presentaciones”, manifestó.

Finalmente, para aquellos que no las conocen, Valkirias tocarán el 29 de marzo en el bar Ronnie Wood (Belgrano y Guido Spano).

Integrantes: Rocío Villegas (voz y elementos de percusión), Camila Toledo (voz), Sofía Grigüela (bajo), Agustina Casas (cajón peruano y percusión) y Natalín Toledo (canto y guitarra).

Las Pibas

Las Pibas también se formaron un 8M, el año pasado, a propósito de una movida que hubo para esa fecha y durante todo marzo en un 2018 de luchar por los derechos de la mujer.

Ellas son: Sofía Piazza (Junín), en bajo y voces; Taty Costales (Junín), en percusión, charango y voces, Francina Peppe (Junín), guitarra, ukelele, flauta y voz; Mariela Mariangeli (La Plata), accesorios y voz; y Yamile Eneu (F. Quiroga), percusión y voz.

La música de Las Pibas es latinoamericana con fusión de ritmos y su repertorio se destaca por ser de cantautoras mujeres como Ana Prada, Violeta Parra, entre otras, “las cuales son de una profunda influencia en nuestro decir musicalmente”, afirmaron, en diálogo con Democracia.

“En éste momento nos encontramos en una etapa de creación – dijeron- . Así que pronto podrán escuchar temas propios. Nos inspiramos principalmente en la lucha de las mujeres y en ponerle voz y cuerpo al momento histórico que vivimos”.

Los inicios de Las Pibas también fueron casi una casualidad. “No nos conocíamos entre nosotras. Fuimos convocadas por separado como músicas para participar de una varieté feminista el 8M del 2018 y ese día pasó algo tan fuerte y hermoso que decidimos continuar y darle forma a este proyecto musical”, explicaron.

“En el comienzo también formaba parte Lula Perk, quién se suma cada tanto como invitada. Y eso es lo más gratificante de tocar. Que al ser "las pibas" se suman voces o instrumentos para determinadas fechas y así somos. Juntas. Compartiendo. La música nos ha hermanado y abierto la posibilidad de hacer más intensa la lucha. Y que el cupo femenino en los festivales sea respetado. Así que estamos felices de que aparezcan cada vez más mujeres en los escenarios”, manifestaron.

Para ellas la música es “un canal súper potente de manifestación para ponerle palabras a varios asuntos. Sobre todo nuestro rol como comunicadoras. Y las etiquetas que tenemos que romper por ser mujeres…” .

Ya cumplen un año y están con muchos proyectos creativos por un lado y por otro “fechas hermosas” que se vienen. “El 30 de marzo vamos a estar tocando en Comuna Emergente acá en Junín y el 20 de abril en el festival Plaza Viva de Alem. Estamos cerrando otras fechas que pronto anunciaremos”, anticiparon.

Finalmente, se mostraron agradecidas por este espacio y “esperando que siga creciendo este movimiento de mujeres músicas aquí en Junín y el mundo entero”.

“Para nosotras la música es lenguaje sin confusión. Nos invita a conocerse y convidar”, es el mensaje final de Las Pibas, en este marzo candente y movilizador.