Las comidas y los ricos sabores no faltan en fiestas y celebraciones

SERVICIO DE CATERING Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

Nancy Maggi se dedica a la organización de eventos y elaboración de catering para fiestas.

Desde 25 de Mayo 1095, realiza su trabajo desde hace varios años. Si bien estudió organización de eventos, ya había adquirido experiencia previa en catering, un oficio muy requerido para fiestas y acontecimientos especiales para celebrar.

Sus inicios fueron de a poco, empezó a organizarse, a hacer su primera fiesta, a la que le siguieron muchas más y no paró de crecer. La ayuda de su hijo, que estudio para chef, fue muy valiosa, lo cual le permitió explayarse en su actividad.

En diálogo con Democracia, Nancy comenta: “hacemos todo lo que es catering pero también tenemos DJ, filmación, decoración, fotos y todo lo que la gente quiera para la fiesta, y si no, solo hacemos el catering”.

“Trabajamos para todos los gustos, hay distintas variedades de menúes, con distintos precios. Tenemos un gran abanico de cosas para que la gente pueda elegir”, apuntó.

En cuanto a las tendencias en este 2017, Nancy explicó: “uno puede hacer miles de cosas. Antes era más convencional ahora no, hay más opciones. Se puede servir en distintas mesas para que la gente pueda elegir. Todo se coordina con el cliente para que tanto él como yo quedemos conformes, principalmente el cliente. Respeto mucho lo que la gente quiere, no me encasillo en una cosa y nada más”.



Al explicar un poco más de qué se trata lo que realiza ella con tanto esmero, la entrevistada dijo: “En catering se usan mucho las islas (mesas con distintos tipos de comidas en determinados lugares del salón para que la gente se sirva a gusto), también hacemos menúes con pescado, pastas, carnes, tacos, comida mexicana, pata de cerdo, cazuelas, fiambres, saladitos, también menú vegetariano y menú para celíacos. Es importante saber con anticipación si se tiene que hacer algún menú especial, dónde va a estar ubicada en el salón para tenerla presente y servirle lo que corresponda. El menú para celíacos, por ejemplo, tiene que elaborarse con cuidado, en lo que es manipulación del alimento. Si bien todo el servicio de catering tiene que estar perfecto, limpio y en muy buenas condiciones de higiene, el celíaco requiere ciertos cuidados extras, tanto en la manipulación de alimentos como de los utensilios”.

Aclaró que en una fiesta, no solamente se puede servir en mesas al modo tradicional, sino con las denominadas islas, o en living, también se disponen barras de tragos, jugos, licuados.

Nancy tiene una empresa que también realiza comida gourmet para eventos empresariales por ejemplo, para fiestas más personalizadas. “No aconsejo comida gourmet para cumpleaños o casamiento, sí para eventos especiales. De todas formas, la palabra siempre la tiene el cliente y es el que decide”, aclaró.

“Hace 15 años que trabajo en este oficio y junto a mi familia fuimos creciendo siempre, ofreciendo lo mejor al cliente. Las fiestas de 15, los casamientos, los bautismos o el primer año de vida, son un motivo para celebrar y nosotros estamos para lograr eso, con nuestro servicio”, afirmó Nancy a Democracia.