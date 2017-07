Asaltaron a Juan Carlos Blumberg: “Quedate piola porque te volteamos”

OCURRIÓ EL SÁBADO AL MEDIODÍA

El empresario Juan Carlos Blumberg fue asaltado en su fábrica textil de la localidad bonaerense de Garín, partido de Escobar, por dos hombres armados que huyeron con la plata destinada al pago de salarios y medio aguinaldo del personal.

El robo ocurrió el sábado al mediodía, aunque trascendió hoy. “Cuando los vi me dijeron: 'Quedate piola porque te volteamos' y me apuntaron con un arma”, contó hoy en declaraciones al canal Crónica TV.

Blumberg es el padre de Axel (23), asesinado de un tiro en la cabeza en un descampado de Moreno el 23 de marzo de 2004, tras estar seis días secuestrado. El crimen motivó una fuerte movilización social y dio impulso a la modificación de normas penales.

Sobre el robo a su fábrica, el empresario consideró que “es evidente” que alguno de sus empleados habría actuado de entregador, ya que los ladrones sabían que había una importante cantidad de dinero. “La fábrica me la quemaron hace tres años y la estamos reconstruyendo. La gente que está es gente involucrada en el armado de las máquinas”, contó Blumberg.

Además, el empresario se refirió a la inseguridad en el Conurbano. “A la gente que va a trabajar la asaltan para robarle las zapatillas”, aseguró. Y agregó: “Estamos en una situación muy grave y hay fallas terribles en la Justicia que rápidamente libera”.

Como posibles medidas para combatir el delito, reiteró su propuesta de bajar la edad de imputabilidad porque "no puede ser que jóvenes que cometen delitos queden libres", y pidió utilizar cuarteles militares para alojar presos, mientras se construyen más cárceles. “Que allí estén controlados, los hagan levantar a la mañana, tengan orientación vocacional y los pongan a aprender en talleres de artes y oficios”.

Por último, Blumberg apuntó contra la ex Procuradora (María del Carmen) Falbo durante el kirchnerismo. “De todos los hechos delictivos que hubo en esos años sólo fue a juicio el 4 %, el 96 % no se investigó. Y los delincuentes que van presos están por debajo del 1 por ciento... Al 99 % no les pasa nada”, concluyó.