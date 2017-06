El temporal de nieve en la Patagonia deja sin gas a varias localidades de Santa Cruz

Las localidades de Perito Moreno y Los antiguos pasaron la noche del martes sin calefacción porque los camiones que transportan el Gas Licuado de Petróleo (GLP) no pudieron llegar aún debido al estado de las rutas.

Ambas localidades, con temperaturas bajo cero y nieve, están en el noroeste de Santa Cruz y se abastecen con zepelines y con gasoil para la electricidad.



El suministro domiciliario se suspendió a las 18 del martes, mientras que, según informaron a Télam, en Los Antiguos les quedarían reservas de gasoil hasta este miércoles para seguir teniendo luz eléctrica.



La empresa Camuzzi Gas del Sur había emitido un comunicado asegurando que los camiones habían podido salir de la zona de Garayalde, en la provincia del Chubut, donde quedaron varados unos 350 luego del temporal de nieve, lluvia y viento, pero aún no pudieron llegar a las localidades santacruceñas ubicadas en la precordillera de Santa Cruz.



En el caso de Perito Moreno, Camuzzi Gas del Sur, proveedora en esa localidad, informó a Télam que está cortado el suministro a los comercios pero los hogares sí están abastecidos.



Un comunicado de la empresa señala que el miércoles a primera hora llegarán a esa localidad, con el apoyo de Gendarmería Nacional, los camiones con GLP que estaban varados en Chubut desde el sábado pasado por razones climáticas, en tanto lo permita el estado de las rutas.



"En este marco, agrega el comunicado, es indispensable que durante la espera de los camiones se mantenga un consumo mínimo de gas hasta tanto no se normalice la situación" a través de medidas como apagar los pilotos de artefactos que no se utilicen y reducir a 20 grados los termostatos de los equipos que permanezcan encendidos.



Paralelamente, temperaturas de entre 12 y 14 grados bajo cero y fuertes nevadas azotaron este martes a las provincias de Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Chubut, donde causaron la muerte de dos personas y la acumulación de hielo y nieve que bloquearon algunas de las principales rutas.



Un joven de unos 20 años murió este martes cuando el automóvil que conducía se estrelló contra un árbol luego de despistar a causa del hielo que cubría la ruta nacional 3, a cuatro kilómetros de Comodoro Rivadavia, informó la policía chubutense.



Se mantiene la recomendación de portar cadenas para ser utilizadas en los sectores que aún permanecen con hielo en calzada, sobre todo en los tramos de la ruta 40 entre Esquel y Epuyén, la 3 entre Garayalde y Comodoro Rivadavia y la 25 entre Los Altares, Paso de Indios y Tecka.



En Neuquén, las localidades de San Martín de los Andes y Villa La Angostura continuaban hoy con nevadas moderadas a intensas y temperaturas inferiores a los 10 grados bajo cero, además de otras nevadas débiles en Junín de los Andes, Aluminé, Caviahue, Andacollo, Piedra del Águila y Chos Malal.



La Municipalidad de Río Gallegos advirtió sobre el riesgo de patinar en las congeladas lagunas de la ciudad, donde continúan las temperaturas bajo cero como en toda la provincia, debido a que la capa de hielo que las cubre es "frágil" y puede quebrarse.



El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que se mantendrán las nevadas y lluvias en la cordillera con períodos ventosos en el norte de la Patagonia durante toda la semana, y que serán especialmente intensos durante el sábado y el domingo.