Quirós advirtió por el "aumento sostenido y más acelerado" de contagios que en la previa al pico

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, advirtió hoy que se registra un "aumento sostenido y más acelerado" de casos positivos en coronavirus que en la previa al pico de contagios que hubo en agosto pasado, al tiempo que remarcó que no avala el uso de dióxido de cloro para el tratamiento de pacientes.

"Desde mediados de diciembre hubo un aumento sostenido y más acelerado que en la primera curva (ascendente) y nos ha llevado al día de hoy a un número de casos diario prácticamente similar a los valores de agosto", señaló el funcionario local. Al dar el parte diario de la situación epidemiológica en la Ciudad, Quirós precisó que hasta el momento se registraron 188.613 casos positivos desde el comienzo de la pandemia de coronavirus, enfermedad que causó 6.016 muertes en el distrito capitalino.

Por otra parte, el ministro de Salud porteño también se refirió a la polémica generada por la orden judicial para que una clínica privada suministrara dióxido de cloro a un paciente de 92 años con coronavirus, que finalmente falleció. "Más allá de lo que cada uno piensa o sienta o esté convencido de qué tratamiento es útil o no, es muy importante que actuemos en base a las recomendaciones y aprobaciones de la ANMAT, que hace evaluaciones técnicas de todos los medicamentos y recomiendo o no su uso de acuerdo a la evidencia científica", señaló. Y remarcó: "Ese tratamiento está prohibido en la Argentina. Nuestra posición es que si la ANMAT no aprueba un medicamento, no debe aplicarse a humanos en el país".