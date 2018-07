Expectativas por nuevos tratamientos para el control de la esclerosis múltiple

La aparición de nuevas drogas aprobadas en Europa y Estados Unidos -como cladribina, daclizumab y ocrelizumab-, junto a un diagnóstico más temprano, permitirán un mayor control de la esclerosis múltiple (EM), según aseguraron especialistas en el marco del 2º Simposio Internacional Charcot Latam, un encuentro que reúne en la ciudad de Buenos Aires a más de 150 neurólogos de toda la región.

“Los nuevos medicamentos demuestran ser más efectivos y seguros y, sumados a un diagnóstico más temprano de la enfermedad, nos permitirán un abordaje mucho más exitoso, permitiendo disminuir de manera notable el desarrollo de discapacidades de largo plazo en los pacientes”, dijo el neurólogo Edgardo Cristiano, director del Centro de Esclerosis Múltiple de Buenos Aires (Cemba) del Hospital Italiano en el encuentro.

Concretamente, el especialista mencionó la cladribina, una terapia vía oral para una forma de esclerosis múltiple de recaída y remisiones (donde se presentan brotes cuyos efectos luego se retraen), aprobada ya por la autoridad regulatoria europea (Agencia Europea de Medicamentos), que demostró mucha efectividad y una forma de administración amigable ya que son sólo 10 comprimidos en el primer año y un esquema similar para el año siguiente.

Otros tratamientos novedosos son el daclizumab, un anticuerpo monoclonal inyectable para la forma recidivante (que tiene progresión pero con brotes definidos), ya aprobado por las autoridades sanitarias de Estados Unidos y Europa, y un anticuerpo monoclonal, el ocrelizumab, que también es inyectable, y sirve para el tratamiento de las formas progresivas primarias, que hasta ahora no había cómo tratar.

Consultada, Johana Bauer, psicóloga y directora ejecutiva de la ONG Esclerosis Múltiple Argentina indicó que “más allá de estos tratamientos que son esperanzadores y que todavía no están disponibles en el país, tenemos muchos vigentes. Esto es clave porque hay que sacar la imagen de que el diagnóstico de esclerosis múltiple implica sí o sí que se terminara utilizando una silla de ruedas”.



La enfermedad

La esclerosis múltiple, una enfermedad inmunológica crónica que genera discapacidades y afecta al sistema nervioso central, se diagnostica fundamentalmente en mujeres jóvenes, entre los 18 y los 40 años.

Los primeros síntomas de esclerosis múltiple son muy variados, no hay más que preguntar a un reducido grupo de enfermos y escucharemos historias diferentes.

Sin embargo, cuando se pregunta a muchos enfermos y esos datos son agrupados, se observa que hay síntomas de esclerosis múltiple que aparecen con más frecuencia al inicio de la enfermedad.

Para hablar de las formas de presentación más comunes en la enfermedad nos auxiliaremos de los datos que ofrece la organización National Múltiple Sclerosis Society.

Los primeros síntomas más comunes de esclerosis múltiple son trastornos sensoriales en las extremidades en el 30, 7 % de los casos: La persona que está teniendo una crisis de EM puede experimentar adormecimiento, que muy a menudo es ascendente, como en el ejemplo anterior, que comienza en los dedos de los pies y en cuestión de horas o días afecta a otras zonas superiores del cuerpo.

Otro trastorno sensorial frecuente en la EM es la sensación de hormigueo, que al igual que el anterior síntoma suele durar horas o días. También pérdida de visión en 15,9% de los casos.