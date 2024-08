La exmilitar que es récord Guinnes en tatuajes y modificaciones corporales

Esperance Lumineska Fuerzina se convertirá en la mujer con más tatuajes y modificaciones corporales de la historia, según lo certificó la Guía Guinness de Récords Mundiales, que publicará en septiembre su libro con nuevas marcas extraordinarias.

Esta veterana del ejército estadounidense, de 36 años, nacida en Bridgeport, estado de Connecticut, suma 89 modificaciones corporales. Además, el 99,98 % de su piel está bañado en tinta, sobre todo negra, aunque también de otros colores, dejando poco espacio para el tono de su piel natural.

Pero sus tatuajes se extienden también al cuero cabelludo y áreas extremadamente delicadas como la lengua, las encías, las escleróticas (la capa exterior blanca de los globos oculares) y los genitales.

Al tatuarse de la cabeza a los pies, Fuerzina quiso convertir su cuerpo en un lienzo en movimiento, bajo la idea de “convertir la oscuridad en belleza”, según cuenta a la web oficial de este famoso libro de récords.

La joven se dio cuenta de que podía ser la mujer más tatuada del mundo casi por casualidad. Al ver su pasión por los tatuajes, un conocido le habló sobre el récord en cuestión. Esa información prendió la mecha para que sintiese la curiosidad y la necesidad de saber cuál era la máxima marca.

