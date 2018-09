Una buena noticia: el chico del CV a mano consiguió trabajo

"Me llamaron ayer de la municipalidad y me ayudaron a conseguir un trabajo. Ellos me contactaron con una fábrica de vidrios", aseguró Carlos, el joven de 21 años que se volvió viral al hacer un currículm a mano.

"Hace 4 meses estaba sin trabajo y estaba en una situación muy complicada. Y ahora me cambió la vida", reveló el joven, y contó que deberá pagar sus deudas : "Mi abuela Margarita me prestó plata para viajar en colectivo. Ahora tengo que devolver todo lo que me ayudaron".

La historia comenzó cuando Eugenia, la dueña de un local de Córdoba, atendió al chico que buscaba trabajo. "Me preguntó si estábamos tomando personal y le respondí que por el momento no, pero le pedí que me dejara su CV de todas formas", relató la mujer. En ese momento, Carlos le dijo que no tenía plata "ni siquiera para imprimir un currículum".

Eugenia le pidió a Carlos que dejara sus datos. "Qué importa que no tenía para imprimir, si lo que quiere y necesita es trabajar", escribió en las redes sociales donde compartió el CV y el contacto del chico con la esperanza de que su búsqueda laboral llegue a más personas.