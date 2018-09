Insólito: una clase de manejo terminó con un auto dentro de una pileta

Un hombre y una mujer de entre 50 y 60 años pudieron salvarse después de que el auto en el que viajaban cayera a una pileta en Montgomery Village, Estados Unidos. Ambos estaban en su clase de manejo cuando, en medio de una mala maniobra, "acuatizaron".

Todo empezó en el estacionamiento del club, cuando uno de ellos -no se sabe si el hombre o la mujer- perdió el control del vehículo, atravesó el alambrado y terminó en el agua.

~1245p 20125 Arrowhead Rd. Gburg, Car into community pool of the North Creek Community Center in Montgomery Village. No injuries. 2 occupants self rescued. appears to Driver error during parking practice session. @GPDNews investigating pic.twitter.com/4KbYU0Qc0J