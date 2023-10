Maluma anunció que será papá

Maluma estaba presentando su show en Washington, en el marco del “Don Juan USA Tour”, cuando sorprendió a sus fans contando una noticia que lo tiene muy entusiasmado. El cantante será papá de una nena. Su novia, la arquitecta Susana Gómez, está embarazada, ya saben el sexo de su bebé y quieren compartir su alegría con el mundo.

Durante el concierto, Maluma se tomó unos minutos para presentar su video: “Mi gente, les tengo una sorpresa esta noche. Hoy vamos a hacer el estreno mundial de mi próximo video. Ustedes van a ser testigos de algo que nadie en el mundo entero está viendo. Por primera vez quiero hacer el lanzamiento de mi próximo video y tengo una noticia muy bonita que contarles”.

Tras saludar a sus seguidores, a sus familiares, a sus amigos y a su novia, en las pantallas apareció el video de su tema “Procura” “Tantos años buscando el amor por fuera y no me he dado cuenta que estaba ahí al ladito mío. Te amo, mi vida”, dijo el artista.

En el video se puede ver el momento en que la pareja se entera que serán padres y el instante en que se lo cuentan a sus familiares. También revelan que será una nena, lanzando humo de color rosa e indican que probablemente se llamará Paris, por una joya que luce Susana con ese nombre.

“Hoy es uno de los momentos más especiales de mi vida y lo quiero transmitir en vivo por aquí en nuestro show de Washington. Ustedes han estado desde el principio y merecen saberlo también”, había escrito horas antes Maluma en su cuenta de Instagram.