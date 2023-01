Los famosos argentos invadieron Punta del Este para recibir el 2023

Terminó el 2022. Y como nosotros, los mortales, los famosos también hicieron sus balances del año que se fue y lanzaron sus promesas y expectativas para el nuevo, solo que, claro, lo hicieron de forma bien pública, a través de las redes sociales.

Las plataformas, de hecho, se llenaron de celebraciones glamorosas de los famosos argentinos que, desde Marcelo Tinelli a Carolina Pampita Ardohain, se juntaron a brindar en familia o en algún destino turístico.

El principal destino, en este sentido, fue Punta del Este, que parece haber recuperado ese lugar predilecto que supo tener para la farándula local. Allí lo pasaron Wanda Nara, Camila Homs, Tinelli y sus hijos, también (los hijos de Wanda son amigos de Lollo), Lali Espósito, una de las más fotografiadas por los papparazzis, que se fue a disfrutar junto a varios amigos en una chacra ubicada en Manantiales.

Lali, de hecho, recibió el Año Nuevo en lo que parece haber sido un fiestón en lo de Tinelli, donde aparecieron varios otros famosos, según quedó registrado en las evanescentes historias de Instagram. El conductor organizó una gran fiesta, con DJ incluido.

También estuvo su ex, Guillermina Valdes. Pampita, en tanto, hizo una reunión familiar a gran escala, donde no podían faltar su esposo Roberto García Moritán y sus hijos. Cena al aire libre, todo decorado de revista, flores y mucho color blanco, claro, la “costumbre” de todos para recibir el año que llega.

“Gracias 2022 por todo lo que nos diste! Bienvenido 2023! Acá te esperamos con el corazón contento y lleno de deseos! Amor, salud, trabajo, familia y muchos sueños por cumplir! Levantamos la copa y nos entregamos a los designios de Dios y al Universo!”, escribió la modelo y conductora en sus redes sociales. Otra que estuvo en Punta del Este fue Camila Homs, quien la pasó junto a sus dos hijos, y compartió una historia con el mar de fondo y un look deportivo y se limitó a poner “2023” con una estrella.

Hubo destinos más alejados para los amantes, como La China y Rusher, que están en Punta Cana, o Tini y De Paul, que comenzaron 2023 en Madrid, donde juega Rodrigo (ver aparte). Y hablando de internacionales, Oscar Martínez y su pareja, la escritora Marina Borensztein, pasaron Año Nuevo en compañía de Antonio Banderas.

“Somos energía y tu energía la generás vos con tus pensamientos, con tus alimentos, con tus creencias y también con las personas que te rodean. La energía que hay en tu casa, en tu vida, depende de vos. Este 2023 Oscar y yo elegimos comenzar en nuestra casa nueva con dos amigos nuevos que ya queremos mucho, Nicky y Antonio y por suerte con mi poupé Male. El amor es la gran energía transformadora. La risa también lo es. Reímos mucho durante la noche y esa energía es la que se imprimió en mis células para empezar hoy a transitar un nuevo año. Les deseo a todos mucho amor y risas para poder enfrentar lo que el 2023 nos traiga. ¡Vamos por el 2023!”, escribió Borensztein junto a la foto de los cuatro. ¡Y hablando de internacionales!

El chileno Benjamín Vicuña compartió una postal de su noche de año nuevo junto a cuatro de sus cinco hijos: Beltrán y Benicio, fruto de su relación con Pampita y Amancio y Magnolia que tuvo con la China Suárez. El actor, que se encuentra soltero, compartió la foto familiar en sus redes con un look total white.

“Unidos por un 2023. Felicitaciones y buen año para todas y todos”, escribió. El chileno pasó las Fiestas con un compatriota suyo, Gonzalo Valenzuela. ¿Dónde? En Punta del Este, por supuesto. “Flia”, escribió Vicuña en su posteo de Historias de Instagram donde se los puede ver a ambos papás con sus hijos. Y claro: el Fin de Año es un momento de mucha familia, y de mucha reflexión en torno a los vínculos: para Vicuña, que tuvo un 2022 movidito (y van...) la fiesta con amigos y los chicos resultó un remanso de paz.

Más fiestas de famosos. Nicole Neumann celebró con Manu Urcera y su familia. El Polaco se reunió con sus hermanos y se mostró muy cerca con Barby Silenzi, luego innumerables versiones de ruptura, una vez más. Fue una de las tantas novelitas amorosas que se pusieron en juego a la hora de la foto para las Fiestas, ya que también se rumorea una reconciliación de Tamara Báez y L-Gante tras pasar las Fiestas juntos (ver aparte).

Otros festejos fueron menos espectaculares, como el de Lizy Tagliani, que celebró en familia. Y dejó su reflexión: “Anoche festejamos dejando atrás los golpes, las discusiones, los desencuentros, las desilusiones, los malos tragos, las tristezas... los hemos lanzado al universo para que con su sabiduría haga lo que crea mejor y sin embargo nos hemos quedado en forma de recuerdos con las risas, la charlas, los festejos, los encuentros, los abrazos para que sean el combustible de este nuevo arranque. Empecemos a transitarlo a su tiempo.Un día, tratando de ganar al que desde que el mundo es mundo está aquí y quizá de desde antes, frené y me dije:- tiempo, no quiero ganarte nunca más quiero ir con vos hasta donde me quieras llevar. Felicidades”, escribió en Instagram.