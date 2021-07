Yanina Latorre volvió al país y con la lengua bien filosa

Yanina Latorre llegó a la Argentina el sábado por la noche tras quedar varada en Miami, Estados Unidos.

La panelista de “Los ángeles de la mañana”, El Trece, llegó al aeropuerto Internacional de Ezeiza y grabó varias historias al pisar tierra argentina.

“Los presos esperando el hisopado, te van llamando por el auto parlante y te dicen el resultado”, comentó Yanina.

Y agregó: “¿Si damos positivos qué hacen? ¿Te fajan? Negativo. Digo, pobre el que de positivo acá delante de todos”.

Luego, comentó con ironía sobre la cuarentena que tendrá que realizar en su domicilio por llegar desde el exterior. “Bueno listo, soy libre, ah no, cuarentena en casa”, afirmó Latorre, quien desde sus días en Miami grabó varias polémicas historias sobre las restricciones a los vuelos por la pandemia.

Tras varios días de espera por la reprogramación de vuelos, finalmente Latorre pudo regresar al país junto a su familia.

Latorre viajó a Miami el 7 de junio con su marido, Diego Latorre, sus hijos, y su madre Dora, para vacunarse contra el coronavirus. Cuando se dispuso a volver a la Argentina, aislarse y retomar sus compromisos laborales, se enteró de las restricciones dispuestas para los argentinos que están en el exterior, quienes deben aguardar su turno para regresar al país.

Sin dudarlo, utilizó su cuenta de Instagram para mostrarse disconforme con las medidas. “A un hotel o a un aguantadero a hacer la cuarentena no voy a ir”, disparó la panelista, y luego se dirigió directamente al presidente de la Nación, Alberto Fernández. “Hacé algo, macho, porque lo que estás haciendo es al revés”, disparó.

“Todo el mundo está mejorando, está abriendo, acá hay una vida. Vienen a Miami, la gente usa barbijo, están vacunando, hisopados, pero no es lo que estamos viviendo en Buenos Aires, la psicosis de la gente, no digo lo de los casos. Acá hay una vida normal, a nosotros nos tienen como ganado”, expresó con indignación.

Por otro lado, más allá de aprovechar al tiempo en salidas y encuentros con amigos, Latorre se mostró preocupada por el estado anímico de su madre, quien celebró su cumpleaños 81 en Miami.

“[Un amigo] Vio argentinos llorando y desesperados en el aeropuerto de Miami deseando poder regresar a la Argentina, ¿se puede tener a la gente así?”, cuestionó.

“Como si fuera poco, ahora se viene el huracán, ¿vieron? Mi mamá está cag... hasta las patas. Me mandaron quinientos mil mails del gobierno de Miami, del municipio, del edificio, de la mar en coche. Parece que el lunes nos roza el huracán”, contaba a comienzos de julio.

En una de sus intervenciones virtuales en Los ángeles de la mañana, Latorre volvió a manfiestar su descontento con las medidas de Fernández, y lanzó una frase muy cuestionada. “El problema es la gente humilde que toma mate, no los que tenemos cultura”, dijo.

El comentario se produjo en el marco de sus críticas a la multitudinaria celebración en el Obelisco tras al consagración de la Selección Argentina como campeona de la Copa América 2021. “Se puede frenar ese festejo de la misma manera en la que te mandan cuatro gendarmes a ver a mi marido y a todo el mundo que vuelve de afuera”, comentó. “¿Alguien me podría explicar por qué la gente se puede juntar a festejar en el Obelisco y los argentinos que están fuera del país no pueden volver? ¡Gracias! (...) Albertico, ¿en el Obelisco no te contagiás? ¿Serías tan amable de explicarme? Porque no lo entiendo. Besos. Y dejanos volver”, había tuiteado.