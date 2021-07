¿Actor de “La ley y el orden” con perpetua por un crimen?

El actor Isaiah Stokes, quien tiene a su cargo el papel de Tyrone Beckwith en la serie “La ley y el orden”, fue acusado el sábado pasado por un gran jurado de Queens, Nueva York, de haber asesinado a tiros en febrero a un hombre que estaba en el interior de un automóvil estacionado en ese barrio.

Según publicó la edición virtual de Variety, Stokes “está acusado de disparar casi once tiros”, de acuerdo a la fiscal de distrito de Queens, Melinda Katz, en un comunicado de prensa, en el que agregó: “La violencia con armas de fuego es demasiado frecuente en nuestros vecindarios. No permitiremos que se convierta en la norma”.

Según los cargos, las imágenes de videovigilancia del 7 de febrero mostraban al acusado salir de un vehículo, acercarse a la ventana del lado del conductor de un Jeep Grand Cherokee y supuestamente disparar once disparos contra el automóvil, lo que hirió de muerte a Tyrone Jones, un hombre de 37 años.

Stokes fue procesado ante el juez de la Corte Suprema Kenneth Holder por una acusación formal de tres cargos, asesinato en segundo grado y dos cargos de posesión criminal de un arma, también en segundo grado. Su sentencia está fijada para el 19 de julio y enfrenta de 25 años a cadena perpetua.

La policía no informó sobre ningún tipo de motivo acerca del tiroteo. Stokes no pudo ser contactado para hacer comentarios y no estaba claro si tenía un abogado defensor que pudiera comentar sobre el asunto, según Entertainment Weekly.

Stokes se crió en Rochdale Village, un barrio de Queens.Asistió a la universidad en la Universidad Estatal de Delaware, informó Variety. Su carrera como actor coincidió con el debut cinematográfico del rapero Cam ‘ron en el drama criminal de 2006 “Killa Season“, programado para el lanzamiento de su álbum del mismo nombre.