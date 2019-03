Wanda Nara llegó a Argentina y no pudo entrar a la casa de Zaira: "Hay muchos familiares peleados"

Wanda Nara está en Argentina y apenas pisó su patria ya hizo algo que la convirtió en noticia.

La pareja de Mauro Icardi se dirigió a la casa de su hermana Zaira Nara en un barrio cerrado, y la seguridad no la dejó pasar. Por eso, en pleno vivo de Morfi, todos a la mesa, llamó a la conductora para manifestar su enojo por el inconveniente que tuvo en la puerta de su casa.

“Me llaman de la guardia para decirme que está entrando mi hermana. Lo que pasa es que hay tantos familiares peleados… Yo no autoricé a nadie”, lanzó Zaira con humor haciendo referencias a las numerosas internas que tiene la familia.

“Vino a visitar a mi nena. No entiendo por qué no la reconocen y la dejan pasar. Wanda odia que no la tenga autorizada”, reveló Zaira al aire en en el programa de Telefe.

“¡No me dejan entrar!”, fue lo primero que lanzó Wanda cuando el personal de seguridad le pasó el teléfono para que hable con su hermana. “Lo que pasa es que los Nara somos todo un tema. Chequean varias veces que estemos todos bien”, acotó Zaira, en sintonía, siguiendo la broma familiar.

“Vine sin valija, vine a trabajar poquito tiempo”, comentó luego Wanda.

¿Te vas a quedar a dormir en mi casa? Me olvidé de decirte que tengo a dos amigos viviendo en mi casa. Jako se fue y mi casa es un quilombo. Estoy cuidando un gato, un perro, ahora llegó mi hermana y una pareja de amigos. Bueno, vemos, nos acomodamos...”, dijo Zaira al teléfono, mientras Wanda seguía quejándose. “¡Nadie me abre! Sigo llamando”.