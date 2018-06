El nuevo romance de Nicole Neumann

Después de un escandaloso divorcio de Fabián Cubero y un fugaz romance con el diputado Facundo Moyano, Nicole Neumann volvió a las pistas de la soltería y...duró poco.

Este fin de semana, se hicieron virales unas fotografías en las que se ve a la modelo a los besos en el boliche Tequila, con el exnovio de otra megafamosa. Y es nada más y nada menos que...Jimena Barón.

La actriz y cantante tuvo, antes de iniciar su relación con Juan Martín Del Potro, una relación con Matías Tasín un empresario que ahora habría conquistado a Nicole.

Matías tiene un hijo llamado Santos de nueve años y tuvo una breve relación con Barón en el año 2015. "Le fui a preguntar a Nicole en los Martín Fierro y me dijo que se están conociendo. Lo que dicen siempre, pero están saliendo hace un par de semanas. Las fotos son más que claras. Le pregunté si tenía relación con Jimena Barón y me dijo que sí: 'Me llevo bárbaro y nos dio la bendición'", contó Ángel De Brito en su programa Los Ángeles de la mañana.